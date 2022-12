Forsinkelser ved Oslo S

Det er forsinkelser på Drammenbanen og Askerbanen ved Oslo S på grunn av det Bane Nor omtaler som «sikkerhetshensyn». 13 forskjellige toglinjer er berørt.

Litt over kl. 8 sier Bane Nor at det var en person i sporet ved Oslo S som var årsak til forsinkelsene. Personen ble raskt fjernet fra sporene, og togene går igjen på Drammen- og Askerbanen.