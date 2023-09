Forsinkelser på Gardermobanen

Det er forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området etter en hendelse ved Lillestrøm stasjon torsdag ettermiddag.

Færre spor er i bruk ved Lillestrøm stasjon, men togtrafikken går, skriver Bane Nor på sine nettsider.

– Vi anbefaler at du bruker andre tog eller annen transport hvis du kan. Estimert tid for åpning kl. 18.30, skriver Bane Nor videre.

På X/Twitter skriver politiet at en person er påkjørt av toget. Personen har omkommet.

Klokken 17.53 er det fremdeles forsinkelser ved disse linjene:

Drammen – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget FLY1

Drammen – Oslo S – Lillehammer, Dovrebanen RE10

Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen RE11

Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll, Gardermobanen R12

Drammen – Oslo S – Dal, Hovedbanen R13

Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg), Kongsvingerbanen R14

Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen F6

Stabekk – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget FLY2