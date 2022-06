Forsinkelser og innstillinger på Oslo S

Onsdag ettermiddag er det strømproblemer på Oslo S, melder Vy. Dette gjør at færre spor er i bruk og at togene må kjøre i kø.



Vy vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.



– Vi jobber med å avklare situasjonen og håper å få trafikken i gang så snart som mulig, tvitrer Bane Nor.



Blant de berørte toglinjene er regiontoget mellom Hamar og Trondheim, regiontogene mellom Oslo S og Stavanger og Asker og Kongsvinger.



I tillegg er F1, F2, L1, L12, L13, L2, L21, L22, L3 Oslo S – Jaren, R10, R11, R20 og R30 berørt.