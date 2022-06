– Dette kan redde banen, sier kilder med nær kjennskap til prosessen.

Det er en vesentlig endring på inntektssiden og vil redusere bompengebruken til prosjektet tilsvarende, blir det fremholdt.

Utgiftene til å bygge banen har økt jevnt og trutt. Etter at den siste milliardsprekken ble kjent 1. april, har det vært en reell fare for at hele banen vil bli skrotet.

Prisen på drøyt åtte kilometer T-bane mellom Majorstua og Fornebu er oppe i 26,4 milliarder kroner.

Spleiselag

Fornebubanen er et spleiselag mellom staten, Oslo og Viken gjennom bompenger, samt grunneiere.

Grunneierne på Fornebu har fra før forpliktet seg til å bidra med noe over 2 milliarder kroner. På Oslo-siden har det kommet inn 88 millioner fra utbyggere på Skøyen.

Etter at sprekken ble kjent har OBOS sagt seg villig å bla opp ytterligere 300 millioner kroner.

Også grunneiere på Vækerø i Oslo har sagt seg villig til å bidra til ny stasjon der.

Nå sier kilder til NRK at de ekstra bidragene fra grunneierne er oppe i 2,1 milliarder kroner.

Dermed er totalsummen fra grunneierne mellom 4 og 5 milliarder kroner.

Ekstramilliardene skal komme fra begge sider av fylkesgrensa.

Pengene fra Vækerø skal ikke være en del av dette. Grunnen er at det finnes en vedtatt plan for utbygging i området.

Dermed er det uklart hvor mye penger det er mulig å få inn.

FORNEBU STASJON: Stasjonen skal ligge i det som i dag er en gigantisk byggegrop. Foto: Zaha Hadid Architects/A-lab

Utålmodig bystyre

I Oslo skal Fornebubanens skjebne trolig avgjøres i et ekstraordinært møte i bystyret neste onsdag.

Bystyrets forretningsutvalg, der partitoppene i bystyret sitter, var samlet til møte i ettermiddag. Der spurte flere partier i opposisjonen når byrådet har tenkt å legge fram en sak om banens framtid.

Byrådets nestleder Einar Wilhelmsen (MDG) kunne ikke svare, men også ordfører Marianne Borgen fra byrådspartiet SV var utålmodig.

– Jeg håper den kommer allerede i morgen, sa Borgen.

Ap med krav

Dramaet rundt Fornebubanen tilspisset seg ytterligere mandag for to uker siden. Da sa Oslo Arbeiderparti nei til Fornebubanen med mindre seks krav ble innfridd.

Etter den siste milliardsprekken er prisen på banen oppe i 26,4 milliarder kroner.

– Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Frykten er at banen setter andre viktige kollektivprosjekter i byen til side i mange år framover.

Oslo Ap vil at Viken fylke må bidra mer. Det betyr i praksis at Viken må betale mer av Fornebubanen med sin andel av bompengeinntektene.

Og Oslo Ap mente at det er mer penger å hente fra grunneierne på begge sider av fylkesgrensa, det som nå ser ut til å være en realitet.

STILTE KRAV: Aps byrådsleder Raymond Johansen og gruppeleder Andreas Halse. Foto: Annika Byrde / NTB

Vil ikke innfri kravene nå

Svaret fra Viken kom tre dager senere i form av et åpent brev til Oslos byrådsleder.

Her sa nabofylket seg villig til å bidra til at oppgraderingen av Majorstuen stasjon kan skje tidligere.

Majorstuen er endestasjon for Fornebubanen. Å øke kapasiteten her er avgjørende for at også T-banelinjene i øst skal få flere avganger når banen til Fornebu åpner.

Men kravet om at Viken må ta større ansvar for kostnader og risiko, vil toppene i storfylket ikke innfri.

– Det er i praksis ikke mulig, gitt prosjektets størrelse og kompleksitet, heter det i brevet. Det er signert fylkesrådene Edvin Søvik (Ap) og Olav Skinnes (Sp), og Høyres gruppeleder Anette Solli.

SVARTE PÅ KRAV: Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap) og gruppeleder for Høyre, Foto: Fouad Acharki / NRK

Nytt ultimatum fra Viken

Viken vil fortsette dialogen om dette utover høsten. Om dette ikke er godt nok for Oslo, blir det ingen Fornebubane.

Det blir heller ingen bompengeøkning til høsten, der store deler av økningen går til å finansiere nettopp Fornebubanen.

Dagen etter brevet til byrådslederen i Oslo, kom nemlig innstillingen fra fylkesrådet i Viken til fylkestinget.

Her sier de ja til både Fornebubanen, økte bomsatser og Oslopakke 3-forliket der bompengeøkningen er avtalt.

Ifølge innstillingen er det en forutsetning at Oslo bystyre gjør det samme.

– Vi går ikke med på tilleggsavtalen til Oslopakke 3, som innebærer økte bompenger, med mindre bystyret i Oslo fatter vedtak om å fortsette arbeidet med Fornebubanen, sa finansfylkesråd Edvin Søvik til NTB.