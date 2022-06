Fornebubanen vedtatt – kan passere 30 milliarder

– Det har vært tøffe tak underveis og vanskelige beslutninger å ta i denne saken, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i debatten.

Hennes parti sikret flertallet sammen med Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Venstre og KrF.

TØFFE TAK: Men avgjørelsen vil stå seg i generasjoner, mener Sirin Stav (MDG). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er veldig glad for at vi i dag tar en avgjørelse som jeg er sikker på vil stå seg i mange generasjoner, sa MDG-byråden.

Hun viste til at Fornebubanen er den største T-banesatsingen siden 60- og 70-tallet.

– Vi bygger en ny T-bane for å kutte utslippene, redusere biltrafikken og øke satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange, sa Sirin Stav.

Kritisk til bompengene

Fremskrittspartiet, Folkets Parti FNB, Chaudhrys gruppe, Senterpartiet og Rødt stemte imot.

Rødt er særlig kritiske til bompengeøkningen i Oslopakke 3, som ble vedtatt samtidig.

– Oslopakke 3 har blitt en Vestkant- og Bærumspakke 3. Det som skal bygges er monsterveiprosjektet E18 Vestkorridoren og Fornebubanen, sa Rødts Siavash Mobasheri.

– Nå øker bomprisene enda mer. For Rødt er det ikke akseptabelt at folk i Oslo øst tvinges inn i et spleiselag som ikke gagner dem selv, sa Mobasheri.

Tilhengerne av banen avviser dette. Flere talere pekte på at Fornebubanen vil gi flere avganger også på T-banen i øst når Majorstuen stasjon blir rustet opp.

FORNEBU STASJON: Går alt som planlagt, ser det slik ut i byggegropa på Fornebu i 2029. Foto: Fornebubanen

Lang diskusjon

En bane til Fornebu har blitt diskutert opp og i mente siden flyplassen ble lagt ned i 1998.

En førerløs svevebane ble vedtatt og forkastet. Det samme skjedde med trikken.

Da valget omsider falt på åtte kilometer T-bane mellom Fornebu og Majorstuen, skulle prisen være 4,5 milliarder kroner.

En rekke prisøkninger og forsinkelser senere kom sjokkmeldingen 1. april.

Prisen var nå oppe i 26,4 milliarder kroner. Og banen ville ikke stå ferdig før i 2029, mer enn tretti år etter at siste fly tok av fra Fornebu.

Truet med stopp

Da tok debatten virkelig fyr. Det toppet seg for tre uker siden. Oslo Arbeiderparti innkalte til pressekonferanse og truet med å stoppe byggingen med mindre de fikk innfridd en rekke krav.

Både grunneierne og den andre eieren av banen, Viken fylkeskommune, måtte spytte i mer.

Hvis ikke var Oslo Ap villig til å etterlate et gigantisk krater på Fornebu som et monument over en mislykket kollektivsatsing.

BYGGEGROPA: Her kommer endestasjonen på Fornebu pluss en ny underjordisk base for T-banevogner. Foto: Artur do Carmo / NRK

Forrige mandag kom kontrabeskjeden. Med tilsagn om 2,1 friske milliarder fra grunneierne kunne byrådsleder Raymond Johansen annonsere at byrådet ga grønt lys.

Dermed var dagens flertall for Fornebubanen sikret.

31,3 milliarder

Hvor sluttsummen ender vet ingen. Dagens pris på 26,4 milliarder kroner er i 2021-kroner.

I sitt forslag til bystyret har byrådet regnet på hva prisen blir hvis prisstigningen innen bygg og anlegg blir 5,7 prosent i hele byggeperioden, slik den har vært de to siste årene.

Da blir prislappen 31,3 milliarder kroner. Man nærmer seg i så fall fire millioner kroner pr. meter.

– Hvem her i salen er det som tror at det stopper der? spurte Senterpartiets Morten Edvardsen i bystyret onsdag.

– Vi må sette stopp her. Dette er helt uansvarlig, sa Edvardsen.

Mer bompenger

Samtidig med Fornebubanen vedtok bystyret den nye Oslopakke 3-avtalen. Det er her det legges opp til at bomtakstene øker med i snitt 40 prosent.

Bompengeøkningen kommer i to trinn, 1. september i år og 1. januar 2024.

Hvor mye takstene øker for personbiler kan du lese her:

Viken fylkesting skal gjøre de samme vedtakene i morgen. Der har imidlertid flertallet vært klart lenge.