Forfatter varsler nye spor i Therese-saken

Krimjournalist Per Asle Rustad har skrevet boka «Hvem tok Therese?», hvor han har forsøkt å finne ut hva som skjedde i 1988, da Therese Johannessen forsvant fra Fjell i Drammen.

Mysteriet om den 9 år gamle jenta er fortsatt uløst. Rustad mener han har funnet hull i etterforskningen, både når det gjelder tidspunktet Therese forsvant, vitners troverdighet og andre spor, ifølge en pressemelding fra forlaget Bonnier.

– To menn og deres forklaringer peker seg ut som særlig interessante, sier Rustad.

Reiste til Pakistan

Saken er en av norgeshistoriens mest omtalte, og er gjenopptatt flere ganger. Fortsatt er det helt uvisst hva som skjedde med henne.

– Hovedårsaken til at Therese-saken er uløst, er at politiet aldri klarte å slå fast tid og sted for da Therese forsvant. I boka avdekker jeg hvor Therese befant seg da hun ble tatt, og når det skjedde, sier Rustad.

Forfatteren jobbet i lokalavisa Fremtiden da Therese forsvant. I arbeidet med boka har han blant annet gransket avhør på nytt, intervjuet vitner og reist til Pakistan. Han har samarbeidet både med politiet og Thereses familie.

– Jeg presenterer en ny tidslinje som åpner helt nye muligheter for et svar. Jeg har blant annet funnet ut at politiets viktigste vitners historier viser seg å ikke stemme. Dermed bortfaller to av hovedsporene som politiet mente var løsningen, sier Rustad.

Kronerulling

Mor Inger-Lise Johannessen har aldri gitt opp håpet om svar. For et par år siden opprettet hun en innsamligsaksjon i håp om å kunne betale dusør som brakte nytt lys over saken.

– Kall det gjerne en siste krampetrekning, med håp om at noen kan stå fram og fortelle hvor Therese er. Det viktigste for oss er å få et svar, sånn at vi får fred, sa Johannessen.

NRK sendte for tre år siden en dokumentar om forsvinningen, noe som førte til at politiet mottok en rekke nye tips.

Men saken forble likevel et mysterium.

Boka lanseres 7. november.