For to år siden ga den unge, suksessrike forfatteren ut sin første bok, «Å samle solstråler fra Mosul til Drammen».

I januar skrev hun ferdig sitt andre verk, men syv måneder senere har hun enda ikke gitt det ut.

Problemet er at den unge forfatteren ikke ønsker å være på TikTok for å promotere den nye boka.

– Det er trist at hvor god forfatter jeg er, har mindre å si, og at suksessen til boka er avhengig av hvor god jeg er på TikTok, sier hun.

På sin faste plass på Espresso House sitter Rahma og skriver, men distraksjonene er mange. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Rahma vil ikke være en influenser som skal få boka til å selge, men ønsker å fokusere på å være en god forfatter. Hun føler at det ligger en forventning fra bokbransjen om at hun skal delta aktivt på sosiale medier.

Hun ønsker ikke å si noe om hvilket forlag hun har, da kritikken hennes ikke er rettet mot forlaget hennes men mot bokbransjen generelt.

#booktok påvirker salgstall

TikTok har blitt et av de viktigste stedene å få oppmerksomhet for bøkene sine. Det å gå viralt kan gi store utslag på salgstall.

Det bekrefter bokkjedene Ark og Norli. Bøker som er populære på TikTok, selger bra.

Bøkene kan være flere år gamle, men de har igjen blitt populære og blitt gjenoppdaget gjennom #booktok, sier Sandra Lærum fra Ark.

NRK forklarer Hva er #booktok Bla videre #booktok er en emneknagg på TikTok for bokinteresserte, hvor brukere deler lesetips og tanker rundt bøker. Til sammen har emneknaggen nå over 69 milliarder visninger globalt, noe som har ført til at den også har stor påvirkning på boksalget. De feste bøkene som anbefales på booktok er engelskspråklige, noe som har fått utslag på bestselgerlistene. Forrige kort Neste kort

Topplistene hos både Ark og Norli over de mest solgte bøkene på engelsk er utelukkende bøker fra TikTok.

Det som er nytt er den enorme spredningen bøker kan få gjennom #booktok, sier Heitmann. Foto: Caroline Heitmann / Privat

Markedssjef for Norli, Caroline Heitmann, sier mange unge får bokinspirasjon fra sosiale medier.

– Det er mye deling av bøker på Instagram og Facebook, men intet forum har fått i nærheten av den effekten som #booktok har, understreker hun.

Synlighet viktig for salg

Markedsansvarlig i Cappelen Damm, Tanja Hoel, sier at sosiale medier blir viktigere, og at de bruker stadig større deler av budsjettet på digitale flater.

Husby mener at forfattere som er på sosiale medier må engasjere og dele, det holder ikke bare å legge et bilde iblant. Foto: Torgeir Husby / Privat

Torgeir Husby fra Forlaget Press sier at synlighet er viktig for boksalget, spesielt for unge og lite etablerte forfattere.

– For 30 år siden var det sånn at hvis du som ny forfatter kom på Lørdagsrevyen på NRK, var du potensielt en storselger, for det så alle på. Nå er det mye mer fragmentert, og sosiale medier blir viktigere og viktigere for synlighet, sier Husby.

Viralt på TikTok

Da Rahma begynte å skrive den andre boken sin, lastet hun ned den populære appen. Der la hun ut videoer av at hun holdt på å skrive.

Plutselig gikk flere av videoene hennes virale, der hun fikk en halv million visninger på de fleste videoene hun la ut.

Rahma sier hun lagde TikTok egentlig for å oppdatere familien, men endte med å gå viralt og hadde seere fra hele verden. Du trenger javascript for å se video. Rahma sier hun lagde TikTok egentlig for å oppdatere familien, men endte med å gå viralt og hadde seere fra hele verden.

– I starten var det veldig gøy å få så mye oppmerksomhet, folk fra hele verden spurte hvor de kunne få tak i boka mi, sier Rahma.

Men etter hvert merket hun hvor mye tid hun brukte på appen og hvor mye tilbakemeldingene fra de som så videoene hennes, påvirket henne.

– Jeg brukte hele tiden å tenke ut det perfekte innlegget, hvor mange følgere jeg hadde og hvor mange visninger jeg fikk.

Rahma sier hun ønsker å fokusere mest på forfatterskapet sitt. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Alt fokuset på TikTok gjorde at Rahma følte at hennes popularitet på sosiale medier hadde mer å si enn at hun er en god forfatter.

Til slutt slettet hun appen.

Motvillig tilbake på SoMe

Rahma forteller at hun har vært i møte med managere som har sagt de ikke vil jobbe med folk, hvis de ikke har en plattform eller er på sosiale medier.

Rahma frykter er at bøkene blir glemt hvis hun velger å ikke være på sosiale medier.

– Jeg har en venn som har skrevet en utrolig fin bok, og det går så dårlig med den fordi den ikke har fått den oppmerksomheten den burde hatt på sosiale medier. Det er bokstavelig talt solgt 50 stykker, sier hun.

Rahma synes det er synd at norske forfattere ikke får så mye oppmerksomhet på Twitter. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Rahma sier hun har gått tilbake på Instagram i frykt for å få flere avtaler avlyst, og hun vil gå tilbake sosiale medier for fullt for å promotere den nye boka. Selv om det vil gå den mentale helsen hennes.

– I den andre boken min skriver jeg om skyggesiden av suksess, rusmisbruk, selvskading og voldtekt. Da jeg skrev ferdig boken var jeg nervøs for innholdet, men nå er det frykten for å ikke gå viralt.

Rahma sier hun ofte stiller seg selv spørsmålet om hva som er viktigst for henne, bøkene eller helsa.

Lave salgstall og lite oppmerksomhet rundt boka vil føles som hun har jobbet forgjeves med den andre boka, sier Hamed.

– Jeg føler jeg er for ung til å mislykkes som en 22 år gammel forfatter.