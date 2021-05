Nødetatene rykket ut til trafikkulykken på E16 Eggemoveien klokka 15.20 lørdag ettermiddag.

Politiet meldte raskt at det hadde vært et kraftig sammenstøt.

– A-stolpe er deformert på en av bilene, skriver de på Twitter.

I samme oppdatering opplyser politiet om at begge førerne er fraktet til traumemottak ved Ringerike sykehus, og at en av førerne skal ha blåst til nesten tre på alkometeret.

– Patruljen fikk raskt mistanke om at det var alkohol involvert. De bistod med førstehjelp på stedet og det luktet alkohol. Personen var snøvlete i praten og blank i øynene, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Groth, til NRK.

Flere vitner har meldt seg

Operasjonssentralen opplyser senere på ettermiddagen at de har fått flere telefoner fra vitner som skal ha observert den ene bilen før ulykken på E16.

– Den har da angivelig kjørt lengre strekninger i motsatt kjørefelt – og fremvist livsfarlig kjøreadferd, melder politiet.

Overfor NRK utdyper operasjonslederen:

– Det er flere som har ligget bak bilen fra Jevnaker, men som ikke har hatt mulighet til å kontakte politiet tidligere. Det var en helt hasardiøs ferd, forteller Groth.

Han legger til at føreren kan vente seg brød, vann og en saftig bot. Samtidig som førerkortet vil bli inndratt.

– Nå har vi opprettet en sak på dette. Og det blir tatt en utvidet prøve av den mistenkte. Deretter skal vitner avhøres. Den andre parten skal avhøres, og den siktede skal bli avhørt, forklarer Groth.

E16 var lenge stengt i begge retninger som følge av ulykken, og det har vært lange køer på stedet. Like etter klokken 17 kunne politiet melde at veien er åpnet for normal trafikk.