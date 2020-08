Logger hvor mye Hermine (5 md.) sover, spiser og bæsjer

15:43: Hermine drakk 120 millimeter melk.

15:44: Hermine hadde en avføring og våt bleie (stor).

Ved hjelp av en applikasjon på mobilen kan mamma Malene Skaug plotte inn hva datteren har spist, drukket, vekt, lengde, temperatur og hodeomkrets.

For å nevne noe.

Humør, aktivitet, søvn og bleie er noe av det som kan registreres i appen Foto: Nini Bakke Kristiansen / NRK

Et hjelpemiddel

– Jeg får opp grafer for hver dag. Her ser jeg hvor mye hun har drukket, gjennomsnitt per flaske og hvor mange timer det har gått mellom hver gang hun har spist, forteller hun.

Fem måneder gamle Hermine har strevd litt med å få i seg nok mat, og derfor synes Skaug at appen er et godt hjelpemiddel for å passe på at hun spiser nok.

Skaug sier hun registrerer hvert eneste måltid og hver eneste bleie.

– Hadde jeg sluppet å registrere, så hadde jeg kanskje gjort det, men jeg er litt surrete. Det er bare som en sikkerhet for meg selv, forklarer hun.

På ulike Facebook-grupper for nybakte foreldre utvikles det ofte tips og erfaringer om de ulike appene.

Foto: Nini Bakke Kristiansen

Skaug bruker «Baby Connect», og gründerne bak denne appen opplyser til NRK at de nærmer seg 1 million brukere i appen og på nettsiden.

– Kan føre til store bekymringer

Helsesykepleiere over hele landet kjenner til bruken av slike «baby-apper», sier leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang.

– Appene kan være et greit verktøy for foreldrene, men vår opplevelse er at noen foreldre blir veldig fokusert på appen. Hvis den viser små avvik, så kan dette føre til store bekymringer, sier hun.

Leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang, råder foreldre til å stole mer på seg selv. Foto: Tore Linvollen / NRK

Swang trekker fram en «ammeapp» som noen bruker.

– Denne kan gi trygghet hos noen, men vi opplever at de fleste blir mer stresset av den og føler at de må amme hver fjerde time osv., sier hun.

Helsesykepleiere er opptatt av at appene følger nasjonale anbefalinger, og at de er ikke-kommersielle, sier Swang.

– Noen foreldre er veldig usikre og utrygge på seg selv. De er i en sårbar fase og lett å påvirke. Det er viktig at vi har et bevisst forhold til dette.

Stoppeklokker

Ved hjelp av en stoppeklokke-funksjon tar Malene Skaug også tiden på hvor lenge datteren Hermine drikker melk.

– Før brukte hun ganske lang tid, så det er morsomt å se at hun bruker kortere og kortere. Men jeg er egentlig mest ute etter starttidspunktet, forteller Skaug.

I Drammen sitter en annen mamma med en «baby-app». Her har seks måneder gamle Sander akkurat våknet.

Nina Klausen og Sander leker på gulvet hjemme i Drammen. Sander liker å ligge på magen. Foto: Nini Bakke Kristiansen / NRK

Mamma Nina Klausen registrerer antall minutter med søvn i appen. Hun synes appene er et godt hjelpemiddel.

– Det er å trykke på en knapp liksom. Alle har jo telefonen stort sett på seg hele tiden, sier Klausen.

Bli kjent med barnet

Helsesykepleier ved Marienlyst helsestasjon Diana Pahr Haare ber foreldre la helsestasjon ta seg av registreringer.

Helsesykepleier ved Marienlyst helsestasjon i Drammen, Diana Pahr Haare, oppfordrer heller til å bli kjent med barnets signaler og behov uten hjelp av app.

– Det er lett å bli litt opphengt i slike tall, registreringer og mønstre, sier hun.

Pahr Hare sier at dersom foreldre synes det er nyttig å følge med litt selv er det helt greit, men hun understreker at kontakten og samspillet mellom mor og barn er svært viktig.