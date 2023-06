Brannsjefene i Follo, Romerike og Østfold har bestemt seg for å legge ned forbud mot grilling og åpen ild. Forbudet gjelder ikke kun i skog og mark, men også på folks egen eiendom.

Forbudet vil tre i kraft klokken 15 torsdag og vil vare i tre uker.

– Det blir forbud mot ild og bål, men fremdeles tillatt med grilling der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjef Rigman Pents.

Den siste tiden har tørke og lite regn ført til stor skogbrannfare over hele Østlandet.

Brannvesenet har måtte rykke ut til flere store skogbranner den siste uken.

Knusktørt og varmt i marka. Brannvesenet har måtte håndtere flere skogbranner i det siste, som denne i Indre Østfold. Foto: Indre Østfold brann og redning

Oslo følger ikke etter

Til tross for at det innføres forbud i den østlige delen av Østlandet, velger Oslo en annen strategi.

Oslo Brann- og Redningsetat mener et forbud ikke vil hindre folk i å tenne opp ild, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen.

– Vi håper at de skogbrannene som har vært rundt oss nå i flere uker er med på å understreke alvoret, sier han.

Dalen håper at et totalforbud ikke må til for at folk skal forstå at det ikke er smart å fyre ute.

– Et totalforbud gir jo en inngripen i folks hverdag som er ganske stor, sier Dalen.

Han ber folk oppføre seg fornuftig når de er ute i marka.

– Så får vi se hvordan utviklingen blir nå med tanke på om det er nødvendig å gjøre ytterligere inngripen i folks hverdag, sier Dalen.

kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen Oslo Brann- og Redningsetat. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

Sankthansbål i fare

Brannvesene i Larvik og Sandefjord har nettopp vedtatt en midlertidig forskrift som forbyr bruk av ild i de to kommunene.

Det betyr at det ikke blir mulig å tenne sankthansbål i hverken Sandefjord eller Larvik i år.

– Bål og grill er forbudt på sankthansaften. Folk får hygge seg med det de har med i matpakka, sier brannsjef i Larvik, Jan Olav Vagle.

Jan Olav Vagle er brannsjef i Larvik. Foto: Robert Hansen / NRK

Hvis man bryter dette, kan man straffes med bøter eller fengsel.

Brannsjefen opplyser om at grilling i hager og skolegårder er tillatt, men det er viktig å være forsiktig.