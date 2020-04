For første gang er smitten i Oslo under kontroll

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har klart å bremse viruset i Oslo. Tiltakene som er satt inn ser ut til å gi resultater. Det er jeg fornøyd med, sier byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Oslo er omtalt som Norges episenter i koronaepidemien, målt i antallet bekreftet smittede i forhold til befolkningen. Folkehelseinstituttet opplyser i dag at reproduksjonstallet for Oslo er 0,88 fra 16. april. Tallet er beregnet før barnehagene ble åpnet.

Reproduksjonstallet er tallet for hvor mange nye personer en person fører smitten videre til.

Reproduksjonstallet for Oslo beregnes av FHI til å ha vært 3,47 før smittereduserende tiltak ble innført og 0,88 etter at tiltak ble innført.

– Jeg er veldig glad for at smittetallet for Oslo er lavere enn 1. Hvis R er under 1 slår vi ned epidemien og den avtar over tid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo håper utviklingen vil fortsette. Foto: Scanpix

– Vi vet at Oslo har høyere smittetall enn resten av landet, men R-tallet viser at det er mulig å bremse viruset. Oslofolk har tatt krisen på alvor, og det vil jeg berømme dem for, sier Johansen.

Åpner ølkranene

Onsdag ble det kjent at Oslo kommune åpner ølkranene igjen etter én måned skjenkeforbud.

Tidlig mai kan du drikke utepils når du tar deg en matbit. Neste uke åpner også skolene for elever i 1.-4.klasse.

– At mobiliteten øker er selvfølgelig en bekymring. I dagene fremover vil vi få smittetallene fra påsken. Vi så at mobiliteten økte mye da. Så om noen dager vil vi også kunne vite hvilken effekt det faktisk har hatt, sånn at vi fremover kan sette inn målrettede tiltak, sier Johansen til NRK.

– Vi må fortsatt holde avstand

Selv om smittespredningen i Oslo nå er redusert, regner FHI med at koronaepidemien kan ramme 50-70 prosent av befolkningen før den brenner ut eller det kommer en vaksine.

Det skal ikke mer til enn at reproduksjonstallet øker til 1,15, før epedemien vil vare inn i neste år. Det viser beregninger gjort av FHI.

Det betyr at situasjonen må overvåkes nøye framover for å hindre for store topper, som vil være en stor belasting for helsevesenet.

– Vi må fortsette en stund til med å holde oss hjemme, ha hjemmekontor, vaske hendene og holde avstand til andre. Mye tyder på at vi er på rett vei, og jeg håper utviklingen vil fortsette også etter at vi har åpnet noe mer opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

