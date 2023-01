– Jeg tror dessverre at den oppfølgingen denne mannen fikk er litt typisk for det som kan være tilfelle for en del pasienter med en svært alvorlig lidelse, sier Pål Iden, direktør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) til NRK.

En ny rapport fra Ukom slår fast at gjerningsmannen på Kongsberg fikk gå under radaren og at han ble overlatt til seg selv.

Da gjerningsmannen drepte fem mennesker på Kongsberg i 2021 hadde han for lengst dukket unna helsehjelp etter egen vilje. Han ville ikke ha hjelp. Dermed mistet den samlede helsetjenesten oversikten over hvor syk han egentlig var.

Det ble livsfarlig.

Overlatt til seg selv

Espen Andersen Bråthen ville ikke ha hjelp og ble dermed overlatt mye til seg selv. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

De psykiatrisk sakkyndige har tidligere konkludert med at Espen Andersen Bråthen lider av paranoid schizofreni.

Allerede i 2005 ble han diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse. Senere ble han i en periode underlagt tvungen psykisk helsevern.

Men fra 2019 mente han selv at han ikke trengte behandling.

– Ikke gode nok ordninger

Rapporten slår fast at helsetjenesten ikke hadde tilgang tilgang til viktige opplysninger som både pårørende og politiet satt på.

– Er det et problem?

– Jeg tror det er selve kjernen her. Nemlig at man ikke har gode nok ordninger for å innhente opplysninger fra andre, og å sette seg ned og samarbeide med andre. Når det er er vanskelig å få til et samarbeid med pasienten, desto viktigere er det å få til et samarbeid rundt pasienten, sier Iden.

Ifølge rapporten skjønte ikke gjerningspersonen selv hvor syk han var, og kommunikasjonen mellom politi, pårørende, fastlege og de kommunale helsetjenestene var altfor dårlig.

Pål Iden er direktør av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er vår klare anbefaling at kommunikasjonen mellom etatene må snakke bedre sammen, sier direktøren i Ukom og fortsetter:

– Det gjelder selvsagt ikke bare i den tragiske hendelsen på Kongsberg, men i alle saker der en person med alvorlig psykisk lidelse kan bli voldelig.

– Enkelttjenestene overfor en pasient kan være så gode de bare vil, men det hjelper ikke hvis man bommer på helheten. Man må se på pasienters kontinuerlige behov for behandling. Det er for lett å slippe taket når den ene helsetjenesten henviser til den neste. Forut for Kongsbergdrapene var det helheten som ikke fungerte, sier Iden.

Vil ta lærdom

På Kongsberg sitter kommunaldirektør Per Morstad og erkjenner at kommunen må bli bedre på samarbeid.

– Det er lett å se at vi kunne gjort dette bedre forut for de tragiske drapene, og nå ser vi fremover der vi har dette høyt oppe på dagsordenen, sier Morstad.

Han erkjenner også at temaet er vanskelig når en pasient motsetter seg behandling.

– Burde vi vært tøffere? Kunne vi brukt tvangsmidler? Det er enkelt å være etterpåklok, men vi skal ta lærdom av det vi ikke var flinke nok til. Det kan jeg love, sier kommunaldirektøren.

– Helheten glapp

I evalueringsarbeidet etter drapene frikjenner statsforvalteren helsetjenestene. Gjerningsmannen fikk forsvarlig helsehjelp, heter det i konklusjonen. Men Pål Iden i Ukom mener det er for enkelt:

– At enkelttjenestene i helseapparatet hver for seg er gode, hjelper ikke når helheten forsvinner, sier Iden. Her var det helheten overfor han som senere ble gjerningsmann som glapp, mener han.