2001 – seks år før Belur forsvant:

Politiet får en telefon. Innringeren forteller om en kvinne som er drept hjemme hos ham. Politiet rykker ut til kjellerleiligheten i Mjøndalen.

En kvinne med et barn på armen åpner døren. Det er Belur. Hun lurer på hvorfor politiet er der?

– Vi sa at vi hadde fått beskjed om at det var noen som var drept på adressen, og hun skjønte fortsatt ingenting, sier Torill Sorte til NRK.

Sorte var politiførstebetjent på den tiden. Hun visste ikke da at Belur Sardar seks år senere skulle forsvinne sporløst.

– Merkelig adferd

NRK har fått innsyn i politietterforskningen og kan fortelle detaljer som ikke tidligere er kjent.

Politiet søkte etter Belur Sardar ved Hagatjern. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Meldingen om at en kvinne var drept, var altså falsk.

– Vi fikk aldri noe ordentlig svar på hvorfor han hadde gjort det, sier Sorte.

– Det var jo særlig i 2001, så hadde han jo en del sånn merkelig adferd, sier hun.

Firebarnsmoren ble meldt savnet 29. april 2007.

Ektemannen ble siktet for å ha drept henne, men har hele tiden sagt at han ikke vet noe om konas forsvinning. Saken ble henlagt, og Belur er ikke funnet.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien (hvor-ble-det-av-belur-)».

Hendelsen i 2001 var ikke den eneste gangen oppførselen hans ble lagt merke til.

Slo på kjele og ropte

2002 – fem år før Belur forsvant:

Belurs ektemann dukker opp på det kommunale opplæringssenteret i Mjøndalen. I bygget er blant annet NAV og innvandrerkontoret. Både ansatte og andre som var i bygget, blir vitne til opptrinnet.

I etterforskningsdokumentene kommer det fram at flere forteller om denne episoden i avhør med politiet:

Ektemannen har med seg en kjele som han slår på. Vitner beskriver det som et voldsomt bråk.

Et vitne forteller at ektemannen sier at kona er død, og at han er helt hysterisk.

Et annet vitne sier ektemannen også roper at han er gal.

Men også denne gangen er Belur i god behold hjemme.

Holder fast på sin forklaring

Etterforskningsdokumentene viser at Belur i samme periode var innom et krisesenter. Her sa hun at ektemannen var voldelig mot henne.

Politiet lette både i land og på strand etter Belur. Foto: Morten Holm / NTB

Etter at hun ble borte i 2007, ble ektemannen spurt om dette. Han nektet for at han hadde vært voldelig mot kona.

Siktelsen mot ham ble frafalt og saken henlagt i 2010. Samme år ble han utvist fra Norge fordi han hadde oppgitt uriktig identitet da han fikk opphold i Norge.

Han har hele tiden nektet for at han står bak konas forsvinning. Han sier hun gikk ut døra en morgen - og forsvant.

Advokat Heidi Birkeland var hans forsvarer på den tiden.

– Så vidt jeg husker, så fastholdt han sin forklaring gjennom hele perioden, sier hun.

Torill Sorte var lensmann på Nedre Eiker lensmannskontor og etterforsket forsvinningen. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Toril Sorte sier politiet aldri gir opp å lete etter Belur.

– Jeg tror jo fortsatt det er noen der ute som vet, og jeg håper jo at de også en dag tør å komme og fortelle oss hva de vet.