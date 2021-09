Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rett etter at stikket ble utført kjente Paulsen på kvalme.

På kvelden fikk hun store smerter i bryst og rygg og opplevde strålingssmerter fra venstre arm og opp til hals. Så ble hun innlagt og fikk bekreftet at hun hadde fått hjertebetennelse.

– Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen, sier Paulsen til NRK

ALVORLIGE BIVIRKNINGER: Iselin Kavli Paulsen kjente på smerte i hjerte, rygg og var tungpustet etter vaksinen. I tillegg var det vondt å svelge og hun hadde strålingssmerter fra venstre arm og opp til halsen. Foto: Privat

Paulsen understreker at hun var skeptisk til denne vaksinen fordi hun følte det var lite informasjon om langtidseffektene og bivirkningene. I tillegg har hun historikk med hjerteproblemer i familien.

– Folk sa jeg var egoistisk og bare tenkte på meg selv da jeg fortalte at jeg var redd for bivirkninger.

Hun fikk også bivirkninger av svineinfluensavaksinen.

Følte ikke det var et fritt valg

Paulsen mener samfunnet har lagt opp til et for stort press til å ta koronavaksinen.

SKEPTISK: 21-åringen forteller til NRK at hun var skeptisk til vaksinen av flere grunner og har møtt mye kritikk for det i sin omgangskrets. Foto: Privat

– Jeg har jo snakket med mange som sier at de tok vaksinen fordi de følte at de måtte, ikke fordi de hadde lyst. Det skal jo være et fritt valg å ta denne vaksinen, noe jeg også følte på at det ikke var eller er.

21-åringen understreker at hun ikke er vaksinemotstander, men vil at koronavaksinen skal være et fritt valg.

– Jeg angrer ja, men jeg vet ikke hva som hadde skjedd om jeg hadde fått korona, sier Paulsen til NRK.

Delte på TikTok

21-åringen forteller at hun ville dele sin historie for å vise at det ikke kun er positive sider ved å ta vaksinen.

En video hun har delt på TikTok har nå nesten 160.000 avspillinger. Flere har vist sin støtte, men tilbakemeldingene har ikke bare vært positive.

TIKTOK: Paulsen fikk flere meldinger om at andre hadde opplevd samme motstanden etter at hun la ut en video på TikTok. Foto: Privat

– Folk kommenterer at det er dumt av meg å legge ut denne TikTok-videoen for å skremme andre eller skape negativitet rundt vaksinen. Jeg tror folk kommenterer det de kommenterer fordi de selv blir redd for at det kan skje med dem.

– Viktig med nyansert debatt

Professor i rettsvitenskap ved UiT, Anna Nylund, mener press er nødvendig for å bekjempe pandemien, men at det er et tveegget sverd.

– Det er klart at man kan være skeptisk og ha spørsmål om en bestemt vaksine. Unge har også hatt liten sannsynlighet for å bli syke av korona så det gir kanskje mening at man veier fordeler og ulemper, sier Nylund.

NYANSERT DEBATT: Professor i Rettsvitenskap ved UiT Anne Nylund tror på at presset eksisterer og at mye av grunnen til det kan være at vi snakker høyt og ofte om koronavaksinen. Foto: Norges arktiske universitet / Presse

Professoren mener det kan være en fare for at vi snakker for mye om koronavaksinen i det daglige og at det kan skape et press.

– Det er viktig å ha en minst mulig følelsesladd debatt slik at man ikke presser noen til det ene eller det andre.

I verste tilfelle kan vi få et samfunn som skiller mellom folk basert på helsetilstand og helseopplysninger, mener hun.

– Vi har aldri stilt krav om å ta vaksiner og nå roper vi høyt om vaksinepass og da har vi forskjøvet grensene om hva som er greit. Jeg er bekymret for at denne forskyvingen har skjedd ukritisk.

– Åpenbart at det er et press

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier at mediene er med å skape en holdning i samfunnet.

– Hvis vi skulle stilt det helt åpent om vaksinering generelt er lurt eller ikke, så mener jeg det ville vært helt utroverdig.

Han mener at presset eksisterer på lik linje som andre smitteverntiltak.

– Medier er jo formidlere av det myndighetene mener er riktig og vil at folk skal gjøre. Sånn sett vil nok nyhetsformidlingen kunne oppleves som et visst press.

PRESS IKKE TIL Å UNNGÅ: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, mener at mediene er med å skape en holdning, men at mye av ansvaret ligger hos helsemyndighetene når det kommer til fordeler og ulemper ved å ta vaksinen. Foto: Eirik Pessl-Kleiven

Jensen mener likevel at mediene har formidlet ulike syn og faglige diskusjoner rundt ulike smitteverntiltak.

– Om vi har vært flinke nok til å formidle muligheten for bivirkninger og eventuelle risikofaktorer ved å vaksinere seg vil det nok være ulike syn på, sier Jensen.

Likevel ligger mye av ansvaret fortsatt hos myndighetene, sier han.

– Spørsmål om mulige bivirkninger ligger jo først og fremst på helsemyndighetene. Dette er kompliserte og faglige spørsmål og urimelig å forvente at de ulike nyhetsmediene skal ha full oversikt over.

Helt frivillig

Overlege i FHI Preben Aavitsland mener de har vært veldig tydelige på at dette er et fritt valg.

– Det er leit at hun har følt et press. Vi er tydelige på at det ikke skal være press; dette er et tilbud som folk kan takke ja eller nei til.

Overlegen forteller at i kommunikasjonen har det vært viktig for dem å sikre at folk har nok informasjon til å ta et valg.

– Vi ser i våre meningsmålinger at stadig flere mener de har nok informasjon.

TYDELIG I KOMMUNIKASJONEN: Overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland sier til NRK at hvis det eksisterer et vaksinepress er det uheldig, men at de hele veien har vært tydelige på at koronavaksinen er helt frivillig. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Likevel sier han at det lønner seg å ta koronavaksinen og at det er viktig å understreke at alvorlige bivirkninger av koronavaksinen er sjeldne.

– Kan man delta i samfunnet hvis man ikke er vaksinert?

– Ja, absolutt. Vi ønsker ikke noe varig skille mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Koronavaksiner og betennelse i hjertet: Ekspandér faktaboks Det er sett sjeldne tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med BioNTech/Pfizer og Moderna

Myokarditt kan ramme personer i alle aldre, men rammer oftest menn under 30 år.

De fleste tilfellene oppstår etter andre dose av vaksinen. Noen tilfeller har oppstått etter første dose.

Hos de fleste pasientene går tilstanden over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner.

Som et føre-var-prinsipp, har Folkehelseinstituttet anbefalt at de som har gjennomgått peri- eller myokarditt etter første dose avstår fra dose 2.

​​​​​​​Per 7. september 2021 er det meldt om 119 tilfeller av perikarditt og 49 tilfeller av myokarditt etter bruk av mRNA-vaksinene BioNTech/Pfizer og Moderna. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt: brystsmerter

tungpustethet

hurtig eller uregelmessig puls Kilde: Statens legemiddelverk

Føler seg begrenset

På sykehuset fikk Paulsen vite at dette var så nytt og eventuelle varige skader eller om betennelsen kommer tilbake er usikkert.

– Jeg rådførte meg ikke med lege før jeg tok vaksinen fordi jeg ikke har opplevd å ha noen problemer med hjertet tidligere og visste ikke at jeg burde rådføre meg med noen.

– Jeg trodde heller ikke det kom til å bli et problem siden FHI og media har frontet at vaksinen skal være helt trygg.

I tiden etter har hverdagen vært preget av mye angst og lite overskudd.

PREGET: Iselin Kavli Paulsen synes hele opplevelsen har vært skummel og forteller at hun fortsatt ikke har energioverskudd til å gjøre flere sosiale aktiviteter. Foto: PRIVAT

– Jeg kan ikke gjøre ting jeg vanligvis ville gjort. Jeg går på skolen, men blir fort sliten. Jeg får plutselig smerter i hjertet, jeg kan ikke bli med på aktiviteter og jeg får ikke vært sosial slik jeg var før.

Paulsen forteller at hun aldri har vært så redd for seg selv.

– Jeg håper jeg blir frisk og at jeg kan fungere som normalt i hverdagen. Og håper det kommer mer informasjon om denne sykdommen slik at folk ser at det både er positive og negative sider rundt vaksinen.

Hei! Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du tips til andre saker jeg bør se på? Send meg gjerne en e-post!