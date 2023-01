– Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ha hjemmekontor nå på nyåret. Vi vet av erfaring hvordan dette fungerer. En buss tar 50 passasjerer, mens et tog tar 600. Det kan ikke erstatte togene som skulle gått, ergo er det ikke plass til alle.

Det sier Ronny Aukrust, leder i Pendlerforeningen i Indre Østfold.

Denne uken ble det kjent at Follobanen holdes stengt inntil videre, og tidligst vil åpne i februar 2023.

Det betyr færre avganger og lengre reisetid enn lovet.

– Vi setter inn ekstra busser fra Indre Østfold i rushtiden, og ingen skal stå igjen på perrongen. Men nei, de reisende vil ikke få et fullgodt tilbud til uken, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

22 minutter ekstra reisetid hver vei

Det blir satt inn alternative ruter for de som skal reise på Østfoldbanen 9. januar. Frem til da vil det altså bare bli satt inn buss for tog på de opprinnelige rushtidsavgangene fra Spydeberg, Askim og Mysen.

– De bussene vil gå direkte til Oslo. Mange av togene på Østfoldbanen går også, og de vil bære den største transportmengden, sier Lundeby.

Men disse togene vil bruke lengre tid. Kommer du fra Rakkestad eller Mysen må du bytte tog i Ski som før.

– Det blir en mer trøblete hverdag for de som kommer fra der. Det går ti minutter til togbytte på Ski, og i tillegg vil selve turen ta tolv minutter ekstra. Bussen bruker også lengre tid. Hvor lang vil avhenge av trafikken på veiene, sier Lundeby.

Dette vil heller ikke vises i appen til Vy. Nå viser rutetabellen tiden reisen ville tatt dersom Follobanen var åpen, og det blir ikke oppdatert før 9. januar.

– Vi skal få plass til alle som skal ut å reise til uken, og er forberedt på at trafikken tar seg opp. Det er klart det blir fullere på togene enn vanlig når vi ikke kjører alle avgangene som planlagt, men vi kjører det beste opplegget vi kan, sier Lundeby.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy. Foto: Vy

– Ikke godt nok

– Det er ikke holdbart, ikke minst med tanke på at en ikke vet hvor lang tid dette vil ta. De har sikkert prøvd å vri ut alt de kan av ressurser, men det er ikke godt nok. Som reisende står vi overlatt til oss selv, sier Aukrust.

Han mener dette burde vært håndtert bedre, ettersom man har visst om problemet i lengre tid. Tunnelen ble stengt allerede 19. desember, bare åtte dager etter åpningen.

– Hvorfor settes det ikke inn alternative ruter allerede fra 2. januar?

– Det tar tid å stokke om både på tog og personell. Vi må ha et ordentlig ruteopplegg der alle er på rett sted til rett tid, og har jobbet hele julen med dette, sier Lundeby.

Vy vil også følge med og justere rutetidene kommende uke dersom det er behov for det.

Har sendt oppfordring til Bane Nor og Vy

– Dette går alltid ut over de samme passasjerene hver gang. Det fører til en voldsom belastning, mindre tillit og mindre etterspørsel, som igjen forsterker inntrykket om at flere reiser med de andre linjene. Jeg kan ikke se hvordan en pendler fra Indre Østfold skal kunne kombinere jobb og privatliv, sier Aukrust.

Han har sendt en oppfordring til Bane Nor og Vy på vegne av Pendlerforeningen. Der krever han at et tog i timen skal få kjøre direkte fra Østre linje til Oslo S.

– Svaret var at det ikke er nok plass på sporene. Men med litt godvilje og en løsningsorientert tankegang må det finnes en måte å gjøre det på, sier Aukrust.