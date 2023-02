Follobanen åpner 5. mars

Bane Nor sier nå at Follobanen åpner 5. mars.

– Det har vært krevende uker for de som har reist mellom Ski og Oslo S. Jeg vil takke alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss disse ukene. Jeg vil også takke Vy for godt samarbeid underveis. Nå er vi trygge på at Follobanen er klar for togtrafikk igjen, og det er jeg veldig glad for, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.

Fra 5. mars blir rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinjer det samme som det var da strekningen stengte 19. desember.

Selv om strekningen åpner 5. mars, gjenstår det noe arbeid på tunnelen, ifølge Frimannslund.

– Vi har gjort en risikoanalyse og resultatet viser at gjenstående arbeid er av mindre grad som ikke påvirker togtrafikken. Det er trygt å åpne for trafikk igjen, sier han.

Det betyr at Follobanen vil bli stengt noen dager i påskeferien og i sommer.

Jernbanelinjen har kostet 36,8 milliarder kroner og det har tatt 13 år å bygge den.