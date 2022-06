– Det provoserte meg veldig fordi Sarpsborg skal være en trygg by for alle, sier Sindre Martinsen-Evje.

Han er ordfører i Sarpsborg, og har reagert sterkt på helgens hendelse hvor en mann med regnbuebånd ble utsatt for grov vold på et utested.

Flere har tatt kontakt med ordføreren og uttrykt bekymring. Mange er redde.

Martinsen-Evje mener nå det er viktig å få signalisert at folk i Sarpsborg ikke må være redde for å bli overfalt som følge av sin legning.

– Nå må vi som storsamfunn også vise at vi er der for dem og bryr oss om dem, sier ordføreren.

Han mener politiet må få tid til å etterforske saken, og at kommunen må jobbe forebyggende for at slike voldsepisoder ikke skal skje i fremtiden.

Politiet mistenker flere

Politiet i Sarpsborg etterforsker nå saken, og opplyser at de har flere navngitte mistenkte, som de skal følge opp de neste dagene.

– Vi har en brukbar formening om hendelsesforløpet og årsak til at dette skjedde, uten at jeg kan kommentere det ytterligere nå, sier seksjonsleder for etterforskning i Sarpsborg Daniel Holm.

Han ser alvorlig på at flere personer i fellesskap har utført handlingen. Men mener at det ikke fremstår som en planlagt handling.

– Informasjon om at det kan være hatkriminalitet knyttet til legning har vi også fått, men dette er ikke etterforsket ferdig. I så fall er det et straffeskjerpende moment som vil ha en betydning i en eventuell rettssak.

Daniel Holm er seksjonsleder for etterforskning i Sarpsborg. Han ser alvorlig på at flere personer utførte voldshandlingen. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Pride-armbåndet har fått større betydning

– Det er skremmende at slikt skjer i 2022. Vi burde ha kommet lenger i samfunnet, sier Aleksander Eide.

Han er styremedlem i pride-organisasjon i nabobyen Fredrikstad. Eide synes situasjonen burde tas på alvor.

– Pride skal handle om kjærlighet og mangfold, ikke vold. Det er viktig at sikkerheten er god slik at voldelige hendelser som dette ikke skjer.

Aleksander Eide fra Fredrikstad er styremedlem i Pride Fredrikstad. Han mener samfunnet burde ha kommet lenger i 2022. Foto: Jonas Karlsen/NRK

Eide regner med at folk som feirer pride er redde. For en uke siden kjøpte han et pridearmbånd. Det har fått større betydning for 28-åringen etter hendelsen.

– Både armbåndet og flagget har fått en større betydning etter det som skjedde. Mannen som ble utsatt for vold og ropt skjellsord etter hadde også på seg et likt armbånd.