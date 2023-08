Oppløpet til fødselen vart ikkje heilt som dei hadde sett for seg. Stengde vegar og heftig vêr gjorde det umogleg å kome seg til den lokale fødestova.

I staden for å la kvinnene føde heime utan hjelp, bad jordmødrene i Hallingdal om hjelp frå oven.

– Dei ville evakuere oss. Meg og dei andre gravide. Så då fekk me 45 minutt på oss til å møte opp på landingsplassen. Det var spesielt, seier Johanna Mayer.

Johanna Mayer og Christian Ihren Brunborg trur ikkje de får same skyss heim frå sjukehuset som til. Foto: Anders Haualand / NRK

Etter å raskt ha pakka med seg det mest nødvendige, sette Johanna og barnefar Christian Ihlen Brunborg kurs mot ein avtalt oppmøteplass i Gol.

– Det kjentest litt dramatisk å skulle bli evakuert med eit helikopter. Men det var også trygt å vite at me var på plass om fødselen skulle kome i gang. Så det var litt blanda kjensler, fortel Brunborg.

Christian Ihlen Brunborg og Johanna Mayer i helikopteret på veg til Ringerike sjukehus. Foto: Privat

Destinasjon: Ringerike sjukehus

Diana Salcedo hadde i utgangspunktet termin sundag 6. august, altså dagen før ekstremvêret «Hans» begynte å herje i Hallingdal.

Men både sundag, måndag og tysdag gjekk utan at fødselen kom i gang.

Samstundes vart situasjonen i Hallingdal stadig meir kritisk. Vatnet pressa seg fram, og sørgja for aukande flaum- og rasfare. Stadig fleire vegar vart stengde.

Sjansen var stor for at Diana hadde måtta klare seg utan hjelp, dersom fødselen hadde kome i gang.

Diana Salcedo og sonen Fernando. Foto: Anders Haualand / NRK

– Onsdag ringde jordmorvakta og sa at dei hadde ein plan for meg.

Også Diana skulle evakuerast med helikopter.

– Eg begynte å gråte av glede då eg skjønte at det fanst ei løysing. Samstundes tenkte eg på den eldste dottera mi som eg ikkje fekk sagt ha det til. Det var mykje kjensler og hormon på ein gong, fortel ho.

Heilomvending og ein vêrfast far

– Det var veldig spennande. Alt skjedde veldig fort, så ein måtte berre kaste seg rundt, fortel Guro Jorde.

Sist onsdag lanserte jordmorvakta i Hallingdal same plan for Guro, som for Diana og Johanna.

Guro Jorde er ein av tre kvinner frå Hallingdal som brått måtte pakke fødebaggen medan ekstremvêret herja. Foto: Anders Haualand / NRK

Også ho måtte kaste om på fødeplanane, pakke baggen og møte opp på ein avtalt landingsplass i Ål.

Det var berre eitt problem. Barnefar Audun Opsata sat vêrfast på Geilo, medan Guro var heime på Ål.

Hovudvegen mellom dei to kommunane, riksveg 7, var stengd fleire stader.

– Eg lurte på korleis i all verda han skulle kome seg til sjukehuset, seier Guro.

Medan Guro gjorde seg klar for å fly, tok Audun beina fatt. Han begynte å gå frå Geilo mot Ål, ein tur på rundt 20-25 kilometer.

Midt i forvirringa trudde han nemleg at Guro skulle evakuerast til ein trygg stad i heimbygda, og at det var der fødselen skulle skje.

– Eg snudde heldigvis etter fem kilometer, då eg fekk beskjed om at dei skulle fly, fortel Audun.

Den framtidige faren kom seg tilbake til bilen og køyrde mot Ringerike. Turen tok rundt fire timar, via diverse skogs- og omkøyringsvegar.

Ein kan trygt seie at Guro kom fyrst fram.

Ingen vil kalle ungen Hans

Onsdag ettermiddag landa eit Sea King-helikopter på Ringerike sjukehus.

Om bord var tre gravide kvinner og ein framtidige far.

Rundt 30 timar etter at dei nådde sjukehuset, vart Johanna Mayer og Christian Ihlen Brunborg foreldre til vesle Tuva.

Alt før ho vart fødd, har Tuva rokke å fly helikopter. Foto: Anders Haualand / NRK

– De har ikkje vurdert eit namn inspirert av vêret, «Hansine» til dømes?

– Me har fått det foreslått. Men me hadde alt bestemt oss på førehand, så då vart det Tuva, seier dei nybakte foreldra med eit smil.

Fernando den fjerde er kalla opp etter både far, bestefar og oldefar. Foto: Anders Haualand / NRK

Velkomen til verda

I går kveld, nokre dagar på overtid, fekk Diana Salcedo sonen Fernando.

– Kva med «Hans»?

– Eg synest det er ein god idé. Me skal tenkje på det. Kanskje han kan få Hans som mellomnamn, seier Diana.

Guro Jorde og Audun Opsata ventar framleis i spenning.

Måndag 14. august ventar Guro Jorde og Audun Opsata framleis i spenning på den vesle guten som snart skal komme. Foto: Anders Haualand / NRK

– Han guten inni her har det ikkje travelt i det heile tatt. Me ventar framleis på at han skal kome ut. Eg håpar det skjer snart, seier Audun.

– Har de tenkt på namn?

– Me har landa namn, ja.

– Hans?

– Me har tulla mykje med at om denne stormen hadde fått eit litt betre namn, så kunne me vurdert det. Men det blir ikkje Hans, seier det framtidige foreldreparet.

Det framtidige familieparet smiler lurt. Namnet dei har valt er visst hemmeleg. Typisk.