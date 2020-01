Fly holdt på å styrte ved Oslo lufthavn

For tre år siden holdt et fly på å styrte rett etter at det hadde lettet fra rullebanen på Oslo lufthavn. Det lille, privateide jetflyet tippet brått nedover, og flygeren klarte så vidt å unngå en ulykke.

– Flyet kom ut av kontroll og pilotene klarte ikke å gjenvinne kontrollen før flyet var seksti meter over bakken.

Det sier avdelingsdirektør i luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon, Kåre Halvorsen, til NRK.

Flyet burde vært aviset før det startet, mener Statens havarikommisjon. De har undersøkt det som skjedde og laget en rapport.

– Havarikommisjonen ser på dette som en svært alvorlig hendelse. Det var nær ved å bli en ordentlig ulykke der flyet traff bakken, og bare tilfeldigheter som gjorde at man ikke endte opp på bakken, sier Halvorsen.

Droppet å fjerne is

I rapporten konkluderer kommisjonen med at det trolig var isdannelse på halen som var årsaken til nestenulykken.

– Det var dårlig vær og isingsforhold. De fleste flyene valgte å avise flyene sine den dagen, men det gjorde ikke dette aktuelle flyet, sier Halvorsen.

Det snødde på Oslo lufthavn den dagen uhellet skjedde, viser dette bildet. Foto: Avinor/fra havarikommisjonens rapport

Flyet kom til Norge fra Bern i Sveits. Etter at en passasjer hadde gått av på Gardermoen, skulle det videre til Torp Sandefjord lufthavn. Det snødde og de som førte flyet, valgte å droppe avising. Før avgang fikk flyet en annen rullebane enn de forventet. «Dette medførte lengre taksing og eksponeringstiden i de rådende værforholdene økte», skriver havarikommisjonen i rapporten.

Om bord i flyet var flygeren og styrmannen. Flyet fikk store skader i uhellet og ble tatt ut av bruk. Det var eid av det norske selskapet Hesnes Air AS. Selskapet ble solgt i 2018 og finnes ikke lenger.

Sikkerhetsråd

Kåre Halvorsen i havarikommisjonen. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Statens havarikommisjon for transport tar ikke stilling til noen strafferettslig skyld eller ansvar. Undersøkelsene er gjort for å finne feil og mangler som kan svekke flysikkerheten og for å komme med råd om dette.

– Det virker som om mange ikke har så stort fokus på at haleflaten kan ise under sånne forhold, og at dersom haleflaten iser, så vil flyet kunne komme ut av kontroll. Det er en av sikkerhetstilrådingene vi har gitt til flyfabrikanten, sier Halvorsen.

– Vi mener at flyprodusenten må informere alle som eier slike fly, om denne faren.