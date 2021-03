Fløy helikopter til hytta i Sverige

Tre menn er siktet for brudd på covid-19-forskriften etter at de fløy helikopter til hytta i Sverige, skriver SA. Piloten er også siktet for brudd på tollforskriften og luftfartsloven, opplyser politiet. Tolletaten observerte helikopteret da det krysset grensa og varslet politiet. Turen ble avsluttet på flyplassen i Rakkestad, hvor politiet ventet.

– De siktede er tre menn fra Østfold i 30-årene, sier seksjonsleder for etterforskning, Kai Andersen til NRK.