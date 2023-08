– Vi venter at det øker jevnt utover dagen i dag også. Vi håper at den når toppen i løpet av i dag.

Det sier regionsjef i NVE, Elisabeth Rui.

– Og så vil den fortsatt være høy de neste dagene, legger hun til.

Vannstanden ved Mjøndalen bru over Drammenselva er nå høyere enn toppen under ekstremværet «Hans».

Elisabeth Rui er regionsjef i NVE. Foto: Kate Barth-Nilsen

Nå står vannet 3,24, ifølge NVEs målinger. Under ekstremværet nådde vannstanden 3,2 meter. Normal vannstand i elva ved Mjøndalen bru er ca. 1 meter.

Rui forteller at de prognosene de jobber med er at vannet skal gå 3,5 meter over normalen.

– Det er en litt kritisk situasjon for noen områder. Vi håper det ikke går så langt, men det er det vi har på prognosene våre nå, forteller Rui.

Først og fremst frykter man at det skal skape problemer i Krokstadelva, hvor det er satt opp et flomvern som tåler 3,5 meter.

– Hvor bekymret er dere?

– Det er jo vann i kjellere og oversvømte boliger og næringsareal, selvfølgelig. Det er jo det som er trasig i den situasjonen her. Og så vil det jo også dra med seg mye «greier». Det er stor forurensning som følge av det her, forteller Rui.

Været er jokeren: – Håper det ikke kommer noe mer regn

På spørsmål om hvor sikre prognosene er, svarer Rui at de er så sikre de klarer å få dem, basert på kjente tidligere situasjoner og vannmålinger oppover i vassdraget.

– Det er veldig mye vann i Randsfjorden som skal ut. Det betyr at det kommer til å være høye vannstander også de neste dagene, sier Rui før hun legger til:

– Så har vi den jokeren da, som været er. Og det kan vi jo ikke styre. Vi må bare håpe at det ikke kommer noe mer regn inn.

Klokka 9 tirsdag skal de i møte med Meteorologisk institutt. Der får de nye prognoser basert på informasjonen fra meteorologene.

– Det er skummelt med vann

Status for trafikken tirsdag morgen Foto: Tina Brock Ekspander/minimer faktaboks TOG: Dovrebanen er stengt - Ny oppdatering for strekningen Oppdal-Støren torsdag 31. august kl. 11.30 og for strekningen Lillehammer-Dombås 15. september kl. 12.

Bergensbanen er også stengt. Ny oppdatering i dag kl. 09. VEIENE: E6 sør for Oslo sentrum: Fortsatt toveistrafikk i ett løp ved Abildsø etter jordras. Regn med å bruke ekstra tid både på E6 og på E18 Mosseveien i rushtrafikken. Geolog er ventet til stedet i løpet av dagen. Deretter må vegbanen ryddes før veien kan åpnes for normal trafikk, muligens på onsdag.

E134 forbi Drammen: Stengd mellom Bangeløkka og Hokksund. Det er og stengd over Nedre Eiker bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Ein kan køyre mellom E18 og E134 på Fv 283 mellom Åssiden og Krokstadelva.

Fv 163 Lørenskog: Strengt ved Robsrud pga flom. Også stengt Tangerud-Robsrud i retning Robsrud.

Fortsatt noen mindre veier som fortsatt er stengt pga ekstremværet Hans, som f.eks. Fv 180 Hurdal: Stengt ved Skrukkelia pga. skade på vegnett.

– Jeg har aldri sett makan. Det er skummelt med vann, sier Rune Skjolden i Røde Kors.

Han befinner seg i en rundkjøring, som til vanlig er en helt sentral innfartsåre til Mjøndalen. Der er det store vannmengder og stengt for biler tirsdag morgen.

Rune Skjolden har ikke sett lignende vannmasser i Drammen på sine 66 år. Foto: Tina Brock / NRK

Drammen satte søndag inn en krisestab og har satt opp flomvern på tre og en halv meter rundt Drammenselva

3,2 meter er den kritiske grensen for hva kommunen tåler. Overgår den det tallet, holder ikke flomvernet lenger.

Beredskapssjef i Drammen kommune, Sten Petter Aamodt, sier Drammenselva vil stige frem til torsdag. Først da vil den trekke seg tilbake.

Rune Skjolden og resten av gjengen i Røde Kors har laget over 7000 sandsekker som følge av ekstremværet Hans og denne ukens flom.

– Under hans ble alle 6000 sandsekkene hentet av lokalbefolkningen. Vi lagde 1000 nye nå og regner med at det holder, sier Rune.

Flommen skaper problemer for morgentrafikken flere steder

På morgentimene tirsdag er det en del kø inn og ut av hovedstaden, i forbindelse med et jordras ved Abildsøkrysset i Oslo søndag.

– Vi venter nå på at geologene skal si at det er greit å få åpnet. Det gir en del forsinkelser inn og ut av Oslo med toveistrafikk i et felt, så lenge det pågår, sier Anne Hårstad, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen øst til NRK.

Etter at geologene kommer på stedet, gjenstår opprydding. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta.

Sør for Oslo må bilister regne med å bruke ekstra tid både på E18 Mosseveien og E6 forbi Abildsø.

I tillegg er flere fylkesveier påvirket av flommen, opplyser Statens vegvesen.

Det er spesielt Buskerud i Viken som er hardt rammet, og flomtoppen kan komme tirsdag.

– Det er særlig grusveier som er delvis eller helt bortvasket, på grunn av vannmengdene, sier Hårstad.

– I tillegg har vi en del elver som går veldig høyt og skaper en del lokale problemer. Vannet er i bevegelse ned mot fjorden, og det er det som skaper mye problemer der det kanskje ikke har regnet så mye, sier trafikkoperatøren.

Bergensbanen fremdeles innstilt – Ingen buss for tog mellom Oslo og Geilo

Bergensbanen er fremdeles innstilt på grunn av flom mellom Geilo og Gol. Det forteller kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby til NRK.

– Vi hadde håpet at banen kunne åpne i går kveld, men geologer jobber fortsatt på stedet, sier han.

Det første morgentoget fra Bergen er innstilt, mens det neste går til Geilo. Det blir ikke buss for tog på resterende strekning mellom Geilo og Oslo.

– Vi trenger ti busser for å dekke et tog, og det er nesten umulig å oppdrive. Derfor blir det ikke buss for tog, dessverre, sier Lundeby.

Alle tog fra Oslo til Bergen er innstilt. Det blir ny vurdering klokka 9 tirsdag.

Pressesjefen sier det har vært en utfordrende sommer med flere innstillinger og avvik.

– Det har vært en slitsom periode for både passasjerer og ansatte. Godstog har sporet av, vi har hatt infrastrukturproblem og flom- og regnproblem, sier han.

Innstilt nattog til Oslo S fra Bergen

Nattoget til Oslo S fra Bergen var innstilt på grunn av vann i sporet ved Gol og Ål mandag kveld.

– Man kommer seg ikke til Oslo med tog i natt, men hvis man har liggevogn eller liggestol kan man sove på Bergen stasjon, sa Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

En av familiene som brukte det tilbudet er familien Colombo Baez fra Spania.

– Vi måtte booke et fly i morgen tidlig til Oslo, slik at vi rekker flyet som skal ta oss videre derfra. I natt skal vi sove på toget, sier eldste datter Africa Colombo Baez.

Lundeby bekreftet at det var et populært tilbud, og at flere benyttet seg av å kunne sove på toget, selv om det er innstilt.

Familien Colombo Baez fra Spania sov på Bergen stasjon i natt. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Familien fra Spania er fornøyd med hvordan Vy har håndtert situasjonen. – Du kan ikke kontrollere været. Jeg er glad vi fikk en e-post fra dem i god tid, og at de gir oss muligheten til å sove på toget, sier far Roberto Colombo.

– Men hadde vi ikke funnet flybillett til Oslo hadde det blitt komplisert, legger han til.