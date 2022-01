Flertall for å splitte Viken i Nordre Follo

Ordføreren i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap), bekrefter til NRK at det er overveldende flertall for å splitte Viken i Nordre Follo Arbeiderparti.

– Jeg er veldig glad for vedtaket til Nordre Follo Arbeiderparti. Det er i trå med vedtaket til kommunestyret, sier hun til NRK.

Neste uke skal flere representanter møtes i et avgjørende fellesmøte om fremtiden til storfylket.

– Da forventer jeg at representantene fra Nordre Follo følger dette under voteringen, sier hun.

En opptelling NRK har gjort viser nå at minst halvparten av kommunepartiene har stemt for en oppløsning av Viken. Fra før har Nesodden, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Vestby og Aurskog-Høland stemt for en oppløsning. Lørdag ble det kjent at også Nordre Follo gjør det.

– Det er flott at lokalpartiene har et annet syn. Dette viser at lokaldemokratiet fungerer, sier Opdan.