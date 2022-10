Brennhet etterspørsel: Over et halvt års ventetid på vedovn

– «Hele» Europa kjøper vedovner og alternative varmekilder for tiden. Det er et enormt etterslep i produksjon som kan forventes å vare ut neste år, kanskje også over i 2024.

Det sier daglig leder Anders Evensen ved Varmefag i Halden. De opplever nå enorm pågang av folk som ønsker å kjøpe vedovn.

Men for mange går drømmen opp i røyk. De må belage seg på lang ventetid.

– Vi kan fortsatt levere en del peiser og ovner innenfor akseptable tidsrammer, men de mest populære modellene har leveringstider på 6 til 12 måneder, sier Evensen.

De to siste årene har nær 340.000 nordmenn fått seg ny ovn eller ildsted i hjemmet, viser Norsk Varmes siste landsomfattende undersøkelse.

Tøff tid for bransjen

Kundene som oppsøker Varmefag har en ting til felles. De ønsker å bruke minst mulig strøm til oppvarming i vinter.

Nordmenn har opplevd unormalt høye strømpriser som følge av at gass- og kullprisene har økt historisk mye. Også prisene i Norge har steget med 6,3 prosent det siste året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skal du investere i en ny vedovn, må du belage deg på lang ventetid på flere av produktene. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Tidligere har lang ventetid på vedovn betydd to til tre måneder. Nå er det opptil ett års ventetid på de mest populære modellene.

Evensen forteller at flere produsenter har satt tak på hvor mye butikken får lov til å bestille.

– Jeg tror ikke situasjonen vil normalisere seg før tidligst 2024. Selv om krigen i Ukraina skulle slutte i morgen, vil det fortsatt ta tid.

Salget har eksplodert

I september i år har ordet «peis» hatt 76.000 søk på Finn.no.

Det er nærmest en dobling fra samme periode i fjor, da ble ordet søkt på 39.000 ganger.

Norges største peis-produsent, Jøtul, bekrefter at etterspørselen har økt betraktelig, ikke bare i Norge, men i hele Europa.

– Jøtul er nå i 43 land og salget av vedovner har eksploderte på grunn av energikrisen. Til tross for at vi maksimerer kapasiteten i våre fabrikker, så har leveringstiden økt. Den er nå på nær seks til syv måneder i snitt, sier konserndirektør for salg, Rene Christensen.

Anbefaler alternative løsninger

Byggevarekjeden Optimera kan også bekrefte at det er økt salg og noe økte leveringstider.

Direktør for kategori, Pål Erichsen, ber folk vurdere andre løsninger.

– Mange kan kanskje få peis raskere ved å revurdere modell og produsent, ut ifra hva som er tilgjengelig. I mange sammenhenger kan det finnes alternativer til det kundene spør om.

Også varmepumper selger som aldri før.

Anders Evensen ber folk tenke alternativt for å spare penger. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Vedprisen har også skutt i været i år. Anders Evensen mener mange kan spare penger ved å velge alternative varmekilder.

– Man kan blant annet ta i bruk gasspeiser som bruker propan eller biogass. Dette kan kjøpes på flaske og fyre til mellom 2 og 3 kroner kilowatten.