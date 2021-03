Regjeringen har bestemt at områder med mye smitte får 20 prosent flere vaksiner. Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) veldig glad for.

– Jeg synes det er viktig at smittetrykket har betydning for tildeling av vaksinedoser, sier Johansen til NRK.

Raymond Johansen forteller at det ikke er snakk om så mange ekstra doser til Oslo. Byen får omtrent 12.000 doser mer enn planlagt. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand skal få flere doser enn planlagt.

Også kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får flere doser.

– En gledens dag

Gjennom hele pandemien har bydel Stovner hatt mye smitte. Nå er det her det er flest smittede i Oslo.

Nå er det klart at bydelen vil få flere doser koronavaksine.

– Det er en gledens dag, og det er en seier for innbyggerne i Stovner, sier leder for Stovner bydelsutvalg Rashid Nawaz.

Rashid Nawaz er leder for Stovner bydelsutvalg. Foto: John Trygve Tollefsen / John Trygve Tollefsen

Han forteller at folkene som bor i bydelen er slitne nå, og at de har gjort mye for å få ned smittetallene.

– Vi har koronaverter som står på Stovner Senter og vi har banket på tusenvis av dører. Det folk spør oss om når vi banker på, er når vaksinene kommer, sier Nawaz.

Bydelen har et eget vaksinasjonssenter som nå er stengt, fordi de ikke har nok vaksiner.

I desember åpnet en mobil teststasjon i Stovner som flytter seg etter smittetrykket i byen og tester innbyggerne. Foto: Vegar Erstad / NRK

Forskjeller mellom bydeler

På andre siden av byen er situasjonen en annen. Bydel Ullern har nå Oslos laveste smittetall.

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten mener det riktig at bydelene i øst får flere vaksiner.

– Slik som situasjonen er nå, er det riktig å prioritere vaksiner der smitten er høyest og der flest blir syke, sier Joten til NRK.

Marie Anbjørg Joten er bydelsdirektør i bydel Ullern. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Noen av grunnene til at det er færre smittede i bydelen kan være at folk ikke bor så tett på hverandre.

– Vi står heller ikke overfor de samme språklige barrierer som i noen andre bydeler, sier bydelsdirektøren.

Reagerer på prioriteringer

Lillestrøm og Rælingen kommune reagerer på ikke de får flere vaksiner.

Ordføreren i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap), sier til Romerikes Blad at det er oppsiktsvekkende at ikke de ikke er med.

Vik får støtte av ordføreren i nabokommunen Lørenskog.

– Det fremstår ganske uforståelig, sier ordfører Ståle Grøtte (Ap) til avisa.