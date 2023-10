– Vekteren mente jeg ikke var gammel nok, forteller Markus (20).

Etter 20-årsdagen skulle utelivet i teorien stå med åpne dører, men da han skulle på byen i Lillestrøm var portene lukket for alle under 22.

Redningen ble et kort googlesøk.

– Jeg viste han lovverket som tydelig sier at det er ulovlig. Da slapp han meg inn, sier han.

– Men vekteren hadde sikkert nektet meg adgang nå, legger han til.

I utelivsbransjen opererer flere utsteder med ekstra høye aldersgrenser. Det er å regne som aldersdiskriminering og er ulovlig, slo Diskrimineringsnemnda fast i 2020.

Men om studenten hadde prøvd seg på det samme nå kunne det endt med et nei. Loven er nemlig ikke lenger krystallklar.

Retten mener det er lovlig

Det i lys av at et utested i Hamar gikk rettens vei for å beholde aldersgrensen på 23 år – og vant.

– Veldig bra og voksent at de kan se nyansert på det, sier Stian Vaagland om dommen.

Vaagland driver cocktailbaren Torggata Botaniske i Oslo. To år tilbake ble de klaget inn til Diskrimineringsnemnda. Det endte med at de ble tvunget til å senke aldersgrensen til 20 år.

– I praksis er det mange andre som fikk fortsette med 23-årsgrense. Det oppleves diskriminerende når naboen ikke må. Vi hadde veldig lyst til å anmelde dette som diskriminering mot oss, sier han.

Bargründeren mener det må være lov å ønske et eldre klientell.

– At du er 20 eller 21 er forbigående, det gjør deg ikke til en minoritet. Og det flytter samtidig fokuset bort fra den faktiske diskrimineringen man ser i utelivsbransjen.

Vaagland peker på at mange andre blir utestengt på bakgrunn av seksuell legning, hudfarge, klær og økonomi.

Bareieren er klar på at de vil heve aldersgrensen igjen.

Det er de ikke alene om.

Negativt for mange unge

Tonen blant unge og festglade studenter er ikke like positiv.

– Det vil være veldig negativt for mange unge, sier Markus (20).

ELDRE VERST: Yngre er ofte høylytte, men det er ikke mangel på eldre som oppfører seg ofte dårlig, særlig med unge jenter, mener Sander Orfjell. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Han peker på at det i praksis er mange steder som allerede har høye aldersgrenser og at dommen vil kunne bidra til at enda flere lukker dørene for de yngste.

– Ofte er det eldre som oppfører seg vel så dårlig. Vi har mange venninner som plages av eldre menn, skyter kompisen Lukas Glenge Martin (19) inn.

Mest problematisk er det når de skal på byen med eldre venner og kollegaer fra jobb.

– Da ender det med at man ikke får være med eller at man må dra et annet sted, sier Sander Orfjell (19).

Kompisene mener flere steder burde tilrettelegge for yngre gjester, særlig de som er 18.

– Om det er noen der som lager trøbbel, kast dem ut da. Ikke alle unge lager problemer, sier Markus.

Studievenninne Mosana Tsegesi (24) og Liza Ridwan (26) har flere ganger fått nei på grunn av alderen. At det var ulovlig visste de ikke.

FORSTÅELSE: Mosana Tsegesi og Liza Ridwan kan forstår at utesteder ønsker valgfri aldersgrense. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Den gang syns jeg at det var veldig kjipt. Man føler seg utestengt når man ikke kan bli med venninnene sine, selv når man i teorien er gammel nok, sier Tsegesi.

Men etter å ha blitt eldre forstår de to venninne at noen utesteder ønsker eldre gjester.

– Nå som jeg er over 23 syns jeg det er veldig positivt. Det er en annen stemning med jevnaldrende, sier Ridwan.

– De unge får trening

Ikke alle utestedene ønsker å gå tilbake til høye aldersgrenser.

– Vi hadde 23-årsgrense før, men har ingen planer om starte med det igjen, sier Ola Smith-Simonsen, daglig leder for Jaeger.

MAGI: Daglig leder for Jaeger i Oslo, Ola Smith-Simonsen, har ingen planer om å øke aldersgrensen. Han tror magien ligger i en kombinasjon av eldre og yngre gjester. Foto: Mari Reisjå / NRK

Utestedet i Grensen fylles stadig opp av teknoelskende 20-åringer.

Simonsen mener de har blitt mer modne av å kunne besøke flere utesteder.

– Det siste halvåret har det fungert veldig bra. Det virker som de yngre har fått mer trening i å være på byen.

Han tror magien ligger i at de har en kombinasjon av eldre og yngre gjester.

Slik reagerer Oslos mest populære utesteder

NRK har kontaktet en rekke populære utesteder i Oslo.

Flere ønsker nå å heve aldersgrensen. Noen steder er planen å få grensen satt ved 25 år.

Gamle Christiania Her setter de opp aldersgrensen til 23 år. Youngs Her beholder de 20-årsgrensen. Torggata botaniske Blir bare for de over 23 år. The Villa Her kommer bare de over 23 år inn. Blå Her er det fortsatt mulig for de over 20 år å komme inn. Storgata 26 Har ikke bestemt seg. De har tidligere hatt 23-årsgrense.

Ikke avgjort

Men, det er enda ikke sikkert at utestedene får lov til å øke aldersgrensen.

Diskrimineringsnemnda går nå grundig igjennom dommen som kom på fredag i forrige uke. De kan velge å anke.

– Vi har ikke tatt stilling til om dommen vil ankes enda, skriver nemnda i en e-post til NRK.

De er usikre på hvilke følger avgjørelsen vil ha for deres praksis, og vil ikke kunne svare på dette før saken er endelig avgjort.

Ankefristen er i november, så frem til det må utestedene som vil øke grensen vente tålmodig.