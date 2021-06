Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er på ingen måte greit at folk prøver å rykke frem i vaksinekøen. Vi er avhengige av at hele samfunnet spiller på lag for at dette skal skje på en ordentlig måte. Jeg må si at når slike ting skjer så blir man litt skuffet, forteller ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug.

I forrige uke kom det frem at Indre Østfold mistenkte juks i vaksinekøen. Flere innbyggere skal ha løyet på seg underliggende sykdommer som astma og hjerteproblemer.

Befolkningen må spille på lag for at vaksineringen skal skje på en ordentlig måte, mener Saxe Frøshaug, ordfører i Indre Østfold kommune. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Torsdag avholdt kommunen storkontroll på vaksinasjonssenteret i Askim.

59 personer fikk beskjed om at de måtte komme tilbake til vaksinering ved et senere tidspunkt. Onsdag ble 36 fremmøtte nektet vaksine.

Totalt har 95 personer blitt tatt for forsøk på sniking i vaksinekøen denne uken.

– Jeg tror det finnes eksempler på folk som helt ubevisst har registrert feil, men når det er så mange tilfeller det er snakk om, er det helt opplagt at flere folk helt bevisst har registrert feilaktig opplysninger, sier ordføreren.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte onsdagens storkontroll.

Nødvendig å kontrollere alle

Seksjonsleder ved behandling og mestring i Indre Østfold kommune, Kristian Devold, varsler hyppige kontroller på vaksinesenteret i tiden fremover. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Helt siden vaksineringen startet har kommunen gjennomført stikkprøver for å hindre sniking i køen.



Men de siste dagene har det vært indikasjoner som tyder på at langt flere prøver å rykke fram i vaksinekøen.

Derfor skal kommunen fremover stille kontrollspørsmål til alle som møter opp til vaksinering.



– Vi er veldig opptatt av at vi følger prioteringsrekkefølgen, så da risikerer man i dag å få en del kontrollspørsmål når man møter opp, sier Kristian Devold, seksjonsleder ved behandling og mestring i Indre Østfold kommune

Informasjonen er ikke kvalitetssikret

Så langt har over 14 000 innbyggere i Indre Østfold fått første vaksinedose. Over 9.000 er fullvaksinerte.

Mange innbyggere i Indre Østfold har løyet på seg underliggende sykdom i dette skjemaet på kommunens nettsider. Foto: Skjermbilde

Innbyggerne i Indre Østfold må selv registrere seg på kommunens nettsider for vaksinering. Der blir de spurt om å svare på en rekke spørsmål om egen helse.

Det er i dette skjemaet mange innbyggere skal ha løyet på seg underliggende sykdommer.

– Jeg tror nok ikke det er veldig stor forskjell i forhold til andre steder. Det er mulig å legge inn informasjon når man registrer seg som ikke kvalitetssikret opp mot fastlegene, sier Devold.