– Det er mye enklere å bare ha to pedaler, sier 18 år gamle Nicolaj Remme Sørensen.

Han har kjørt på egen hånd og i egen bil i over et halvt år allerede. Men nå er han tilbake på kjøreskolen.

Han har nemlig førerkort på automatbil, men jobben hans har kun biler med manuell girkasse.

– Jeg trodde det var helt utfaset, så det var ikke slik jeg så for meg at det skulle gå, sier han.

Han har fått øvd i til sammen ti timer på å mestre stikka. Det er fortsatt noen ting som lugger.

Nicolaj har fortsatt ikke fått giringen helt inn i fingrene, men nå begynner det å gå seg til. Foto: Anders Haualand / NRK

Han klarer ikke helt å unngå å kvele motoren én gang under den siste kjøretimen sin. Men han henter seg raskt inn igjen.

– Det er noen man sitter på med, der man ikke kan kjenne at de girer. Det er det som er målet, sier han.

Over halvparten velger automat

I sommer gikk andelen som tok automatlappen for første gang forbi de som tok den med manuelt gir.

Andelen som tok lappen med automat de siste seks årene 2017 13% 2018 18% 2019 23% 2020 28% 2021 40% 2022 51% Tallene viser prosenten som valgte automatlappen i juni måned mellom 2017 og 2022. Kilde: Statens vegvesen.

– Det har vært en voldsom utvikling de siste fem årene, men det er de siste to årene det virkelig har skutt fart, sier Harald Sehl, distriktsleder i Wright trafikkskole i Drammen, Asker og Tønsberg.

Harald Sehl, distriktsleder i Wright trafikkskole. Foto: Anders Haualand / NRK

Av de 15 bilene Wright bruker i Sehls distrikt, er bare tre biler manuelle. Og om noen få år kan også disse forsvinne.

– Om fem år så er nok vi som trafikkskole ganske sikkert uten manuelle biler, sier han.

– Det virker veldig raskt.

– Ja det er ganske raskt. Men vi må følge den utviklingen som er i samfunnet, og bilparken går den veien.

Ønsker en enklere løsning for manuell

I dag er over 96 prosent av nyregistrerte personbiler i Norge automatbiler. For tolv år siden var andelen nede i 32 prosent. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk.

Vi bytter ut bilene våre med automatbiler, og delen av bilparken som er manuell blir bare eldre og eldre.

– Som kjøreskole kan vi ikke kjøpe brukte manuelle biler som har blitt for gamle. De er ikke trafikksikre nok, sier Sehl.

Med dagens regelverk kreves det en ny oppkjøring hvis man ønsker å ta førerkort med manuelt gir. Selv om man har lappen med automat.

Nicolaj trenger førerkort med manuelt gir for å bruke bilene på jobben. Foto: Anders Haualand / NRK

Hvis ikke kjøreskolene lenger kan tilby opplæring med manuelt gir, kan det bli vanskeligere for framtidige førere å ta førerkort for å kjøre for eksempel veteranbiler.

– Et kurs i manuell, heller enn en oppkjøring, er en løsning vi har foreslått. Det hadde gjort det enklere for elevene, og spart kjøreskolene for en del resurser, sier Sehl.

Må følge trendene i Europa

Men det blir nok ingen lovendring med det første. Det er nemlig EU regelverket som krever en praktisk prøve for å få førerkort med manuelt gir.

– Norge er i en særstilling i Europa når det gjelder hvor utbredt det er med automatkjøretøy, sier Dag Terje Langnes, seksjonssjef for trafikantopplæring i Statens vegvesen.

Dag Terje Langnes, seksjonssjef for trafikantopplæring i Statens vegvesen. Foto: Andrea Melby/NRK

Selv om trendene i Norge peker mot en normalisering av automatbiler, er vi avhengig av at resten av Europa følger den samme utviklingen før det blir åpning for en lovendring.

Langnes tror likevel det vil være mulighet til å lære manuell giring selv om flere kjøreskoler velger å droppe opplæring.

– Selv om flere kjøreskoler velger å droppe det, så kommer det nok til å være noen som fortsetter å tilby opplæring på manuell. Vi tenker også at manuell giring er en ferdighet man kan lære på egen hånd med øvelseskjøring privat.

– Hadde ikke manuellbil

Da Nicolaj tok førerkort på automat, var det tilgangen til bil å øvelseskjøre med hjemme som var avgjørende for hvilket førerkort det ble.

– Vi hadde ikke manuellbil. Det ville gjort det veldig tungvint å øvelseskjøre hjemme, så automat ble bare enklere.

Nå er han nettopp hatt sin siste kjøretime med manuelt gir. Neste gang han tar i girspaken er det tid for oppkjøring.

– Automatlappen gikk på første forsøk, så dette kommer til å gå bra tror jeg.