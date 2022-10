Enorm pågang: – Nå er det vanlige folks tur til å bli fattige

– Godteri, kaffe, lapskausbokser, syltetøy. Her er alt mulig egentlig, sier Stine M. Carlsen.

Hun henter donerte matvarer i en handlevogn i en butikk i Fredrikstad. Varene skal leveres til familier som ikke har penger nok til å fylle matskapet.

Carlsen jobber frivillig for organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold. Stadig flere har bedt dem om hjelp den siste tiden.

Også folk som aldri tidligere har hatt behov for støtte.

– Det er veldig mange som skriver meldinger til oss om natten. De ligger og grubler på om de har penger til mat på bordet når barna kommer hjem fra skolen, sier Carlsen.

– Nå er det vanlige folks tur til å bli fattige.

Mat, kaffe og kjøkkenredskap er blant varene som er donert i handlekurven til organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Folk er redde

Pågangen hos de frivillige hjelpeorganisasjonene er stor over hele landet.

– Folk er virkelig redde, sier avdelingsdirektør Janne Olise Raanes i Kirkens Bymisjon.

– Det handler om frykten for å ikke kunne sette mat på bordet til familien, om å engste seg for å beholde hjemmet.

Flere og flere tar kontakt i takt med at strøm, drivstoff og mat stadig koster mer.

– Dette er ikke folk som har en hytte på høyfjellet som gir en ekstra strømregning. De er redde for at leksene må gjøres på et iskaldt barnerom, sier Raanes.

Hva er sosialhjelp? Sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte man kan få hvis man ikke klarer å forsørge seg selv. Sosialhjelp skal gi mottakerne bedre levekår og sosial og økonomisk trygghet. Hvem kan få sosialhjelp? Alle kan søke om sosialhjelp. Man kan ikke få sosialhjelp før alle andre muligheter er prøvd ut. I utgangspunktet må man ha oppholdstillatelse i Norge for å kunne motta økonomisk sosialhjelp. Du kan ikke motta sosialhjelp dersom du oppholder deg i utlandet. Hvor mye kan man få i støtte? Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Det betyr at hvor mye man kan få vurderes individuelt i hvert tilfelle. Regjeringen har likevel utarbeidet veiledende satser: Enslige: 6650 kroner

Ektepar/samboere: 11.150 kroner

Person i bofellesskap: 5600 kroner

Barn 0–5 år: 3250 kroner

Barn 6–10 år 3350 kroner

Barn 11–17 år: 4400 kroner Kilde: Regjeringen.no

Rekordmange søker om sosialhjelp

Nav-kontorene i Østfold er blant de travleste i landet. I september mottok Nav i Fredrikstad rekordmange søknader om sosialhjelp.

Totalt ble det sendt inn 1.500 søknader, det er 136 flere sammenlignet med i fjor.

– Vi har aldri hatt så mange som har søkt om sosialhjelp før. Det henger sammen med at levekostnadene øker og at de statlige ytelsene ikke er tilstrekkelige, sier teamleder Iren Marie Humlekjær.

– Vi ser nå at de som akkurat fikk endene til å møtes tidligere, ikke får ting til å gå rundt lenger.

Teamleder Iren Marie Humlekjær hos Nav Fredrikstad har opplevd en enorm økning i folk som trenger økonomisk hjelp. Foto: CAROLINE BERGLI TOLFSEN / NRK

Samme person kan søke om sosialhjelp flere ganger, men Nav har også opplevd en enorm økning i søknader fra folk som aldri har vært i kontakt med Nav tidligere.

Humlekjær frykter at økningen vil fortsette fram mot jul.

– Det er mange som vegrer seg mot å kontakte Nav, men sånn skal det ikke være. Vi er her for å hjelpe.

Ber regjeringen komme på banen

I 2020 tilhørte 115.000 barn i Norge en husholdning med vedvarende lav inntekt. Sarpsborg og Fredrikstad er blant kommunene som topper statistikken.

De siste årene har økonomien strammet seg til ytterligere.

Janne Olise Raanes i Kirkens Bymisjon etterlyser en tydelig politikk fra regjeringen.

– I Hurdalsplattformen sa de at fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier. Nå må løfter innfris. Dette er Norges største velferdsutfordring, og det er politiske løsninger som er svaret her.

Kirkens Bymisjon ber barne- og familieminister Kjersti Toppe om å komme på banen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er bekymret for barnefamilier som får problemer med å håndtere økte priser utover høsten og vinteren.

– Høye strømpriser, dyrt drivstoff og økende rente rammer alle, men hardest de som har lite fra før. Jeg er oppriktig bekymret for barnefamiliene som sliter. Nå er det viktigere enn noen gang å føre en politikk for omfordeling og små forskjeller, skriver hun i en e-post til NRK.

Regjeringen har allerede varslet at de vil gi skattelette til de som tjener under 750.000 kroner. Nå har de også utnevnt en ny ekspertgruppe på barnefattigdom.

– De skal gi oss råd om hvordan vi bør prioritere innsatsen i årene som kommer, for å sikre gode oppvekstvilkår til barn, og redusere tallet på barn som vokser opp i fattige familier, sier Toppe.

– Dessuten må vi klare å forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt. Det bedrer ikke situasjonen til familiene nå i høst, men det vil bidra på sikt.

