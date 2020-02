– Jeg tror det handler om noe så enkelt som NRK-serien «Skam». Det handler også om #metoo-kampanjen. Det har ført til større åpenhet, som igjen har ført til at flere tør å oppsøke hjelp, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

I 2019 ble det registrert 602 saker ved Overgrepsmottaket i Oslo.

Dette er en liten nedgang fra 2018.

Men, tendensen over tid er at overgrepsmottaket har hatt en klar økning i pasienttilstrømningen – hvor økningen er mest markert fra 2015.

– Jeg håper at det er økt åpenhet som gjør at vi ser at det er flere som søker seg til overgrepsmottaket. Ikke at det er flere overgrep i samfunnet, sier Robert Steen.

Også andre steder i landet er tendensen den samme. Allikevel oppsøker flere overgrepsmottakene i de store byene, mens i distriktene holder pasienttallet seg stabilt år etter år.

Store mørketall

Tidligere undersøkelser, basert på blant annet befolkningsundersøkelser, anslår at kun 10–11 prosent søker medisinsk hjelp i en tidlig fase.

– De fleste overgrep vet vi finner sted i nære relasjoner. Derfor blir situasjonen også veldig skambelagt, sier Robert Steen.

Eline Thorleifsson har vært lege på Overgrepsmottaket i Oslo i over 13 år. Hun tror de færreste tør å oppsøke helsevesenet av forskjellige grunner.

– Jeg tror det skyldes skam, litt skyldfølelse og litt forvirring. «Hva er det jeg egentlig har blitt utsatt for?", sier overlegen.

I likhet med helsebyråden tror hun at NRK-serien «Skam» og kampanjer som Helsesista har bidratt til større åpenhet.

– Etter det har vi sett at det er flere som oppsøker oss, sier hun.

– Veldig mange gruer seg

Det første som møter personene som oppsøker overgrepsmottaket ved legevakta i hovedstaden er en samtale med sosionom.

Videre blir pasientene tatt med til et undersøkelsesrom.

Dette syns mange er ubehagelig og skummelt.

– Veldig mange gruer seg til den medisinske undersøkelsen fordi de tror det handler om kun en gynekologisk undersøkelse, sier Thorleifsson.

– Undersøkelsen handler også om sporsikring og dokumentasjon. Men i stor grad handler det om å få vite hvordan pasienten føler seg.

Pasientene blir også fulgt opp i en tre måneders periode i etterkant av overgrepet.

– Det er kanskje den aller viktigste delen av tilbudet for å komme seg på bena igjen, sier Henriette Myhre Waitz, som er seksjonsoverlege.

Hva kan vi gjøre for at folk i større grad oppsøker hjelp?

– Det ene er åpenhet om temaet. Det andre er å kjenne til tilbudet. Vi opplever også i Oslo at det er en del som ikke vet eller kjenner til tilbudet ved overgrepsmottaket.