Flere skogbranner i Nordmarka i Oslo

Det brenner i to ulike området langs Gjøvikbanen i Nordmarka ved Slåttebråten og Sandermosen.

Brannvesen har begynt slokking og vil jobbe for å stanse ytterligere spredning. Brannene strekker seg over 100 til 200 kvadratmeter på hvert av de to områdene.

– Det er tørt i marka nå, så det er ganske stor spredningsfare, sier operasjonsleder Tor Guldbransen i Oslo politidistrikt.

– Vi tror at vi skal klare å omringe og få kontroll på brannen, sier innsatsleder ved brann Knut Halvorsen.

– Det er ganske mange åpne og store flammer ute i skogen, sier Halvorsen.

Brannvesenet har sendt inn ressurser fra øst og vest, og det er vann- og slokkeressurser på vei fra sør.

Farevarsel for skogbrann

Fredag oppjusterte Meteorologisk institutt farevarselet for skogbrannfare til oransje, som er nest høyeste nivå, for store deler av Østlandet.

– Vi oppfordrer til stor varsomhet ved bruk av ild i marka, det gjelder hele Østlandet. Det er veldig tørt og skogbrannfaren er stor, sier Guldbrandsen.

Nødetater har rykket til Sandermosen stasjon og brannvesen er i gang med slokking av flere branner i Nordmarka. Foto: Vivian Stensrud

Gjøvikbanen stengt inntil videre

Det har tidligere brutt ut skogbrann i Nordmarka langs Gjøvikbanen, hvor det i ettertid har vist seg at gnister fra toghjul har vært årsaken.

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor sier togbanen er stengt inntil videre. Han sier at det er for tidlig å si noe om årsak nå.

– Vi vet det har kjørt et godstog på strekningen, men det blir rene spekulasjoner inntil videre. Vi kan ikke være 100 prosent sikre på årsak, men det kan erfaringsmessig være det som er tilfelle.