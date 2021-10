Siste:

Kommunen har opprettet krisestab, og vil ha mottak på Gyldenløve hotell for de av de pårørende og involverte som trenger bistand og støtte fra kommunen.

Klokken 18.13 fikk politiet flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum at en person beveget seg rundt med et våpen som skal ha vært en pil og bue.

– Det er flere skadde og også omkomne, sier politisjef på Kongsberg, Øyvind Aas, på en pressekonferanse onsdag kveld.

Han kan ikke gå ut med flere detaljer nå, men han sier at det er en stor etterforskning.

– Vi bruker mange mannskap og alle ressurser som er tilgjengelig, sier Aas.

Han bekrefter at gjerningsmannen har beveget seg over et stort område i Kongsberg sentrum.

AVSPERRET: Coop Extra på Kongsberg onsdag kveld. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Hendelsene knytter seg blant annet til en Coop Extra-forretning i Kongsberg sentrum.

Kommunikasjonrådgiver i Coop Norge, Silje Alisøy, vil ikke kommentere selve hendselsen.

– Vi synes selvfølgelig at det er en forferdelig hendelse, og akkurat nå er det en uoversiktelig situasjon. Vi prøver å få oversikt, butikken er stengt, sier Alisøy.

Aas bekrefter at store politistyrker er på plass på Kongsberg. Justisminister Monica Mæland er orientert om saken.

– Vi bistår med nasjonale bistandsressurser som politihelikopter, bombegruppe og mannskaper fra Beredskapstroppen, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt.

Aas i Kongsberg-politiet sier at situasjonen var uoversiktlig.

– Det var mye ressurser som ble sendt fra flere steder, også Oslo politidistrikt og nasjonale bistandsressurser. Personen som er pågrepet, en mann, er kjørt til arresten i Drammen.

STORE STYRKER: Svært mye politifolk er i Kongsberg sentrum onsdag kveld. Foto: Kjetil Stormark

Sykehuset og kommunen i beredskap

Politiet jobber nå med å sikre spor de stedene der de straffbare handlingene har skjedd.

– Vi har mange vitner vi må snakke med, sier Aas.

– Betegner politiet dette som en terroraksjon?

– Det vil tiden vise, hva slags motiv det har vært for denne handlingen. Per nå forholder vi oss til det vi vet; vi har flere skadde, vi har også omkomne, og vi har pågrepet en gjerningsperson.

Pressekontakt i Vestre Viken, Ole-Jonny Karlstrøm, sier til NRK at Drammen sykehus er satt i beredskap og at de jobber med å få oversikt over situasjonen.

En nabo sier til NRK at de fikk litt sjokk. Vedkommende forteller at de ser både politibiler og helikopter, og at de fikk beskjed om å holde seg innendørs.

– PST er orientert og vi er i tett dialog med ordinært politi. Vi har ikke flere opplysninger nå, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

– Kommunen setter krisestab. Situasjonen er uoversiktlig, men vi følger den tett, sier ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand til NRK.

STOR AKSJON: Politiet bekrefter at det er flere skadde og døde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fleire helikoptre

Kjetil Stormark er journalist, bosatt på Kongsberg. Han sier til NRK at han dro ut etter at han ble klar over at det var en politiaksjon.

Stormark sier «betydelige politistyrker» bidro i aksjonen, som pågikk over store deler av Kongsberg sentrum.

– Det var store politistyrker som aksjonerte og lette aktivt etter personer de prøvde å få kontroll på. Det var også politihelikoptre og helikopter fra 330-skvadranonen. Det så ut som de brukte infrarøde kameraer for å lete i elveleiet, sier Stormark.

Stormark sier det også var en rekke ambulanser i Kongsberg sentrum. Enkelte av disse ble brukt til å sperre veier og regulere trafikken.

Han sier dette tydet på at det var krevende for politiet å få kontroll. Etter hvert gikk politiaksjonen over til en annen fase, hvor det i større grad var snakk om åstedsundersøkelser.

– Men man virket likevel ikke helt sikre på at det bare var en gjerningsperson. Mannskapene ble beholdt en stund for å få full oversikt.

Hanne Gry Løver, bor rett ved området som nå er sperret av.

– Det er veldig ubehagelig. Jeg er sjokkert og har tårer i øynene. Det er ordentlig ubehagelig at dette skjer på lille Kongsberg. Jeg var ikke ute akkurat da, men datteren min var det.