Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Her dør folk, her mister folk jobben, her er folk i permisjon, her får ikke studenter være studenter, her får ikke gamle møte unge… og så… går det an å være så til de grader tjukk i huet? Går det an å være så egoistisk?

Øyvind Larsen har nesten ikke ord. 62-åringen er en kjent ildsjel på Årvoll i Oslo, hvor han bor, og la lørdag ut et innlegg i en nabolagsgruppe på Facebook i vaksine-raseri.

Det var i utgangspunktet en gladbeskjed - han har fått tilbud om vaksine på onsdag, midt i påskeferien. Det er årsaken han reagerer på. Han fikk beskjed om at han fikk tilbudet nå fordi det var så mange som sa nei takk til vaksinering i påsken.

Reagerer: Cathinka Devor Lunde tok til Facebook for å dele den smått absurde opplevelsen da hun ringte rundt for å tilby vaksine. Du trenger javascript for å se video. Reagerer: Cathinka Devor Lunde tok til Facebook for å dele den smått absurde opplevelsen da hun ringte rundt for å tilby vaksine.

– Folk skulle på ferie

Øyvind fikk telefon om vaksine kort tid etter at han hadde sett saken om vaksinearbeideren i bydel Nordre Aker som reagerte på at folk sa nei fordi de skulle på ferie.

Han ble sint av det han leste. Så ringte telefonen. Det var bydel Bjerke, som ville tilby ham vaksinen på onsdag. Han kunne ikke dy seg, men måtte spørre:

– Så spør jeg da, om de har fått nye vaksiner. Nei, det var mest fordi det var folk som ikke kunne vaksinere seg i påsken. Jeg spør, er det fordi de skal på hytta? Da svarer hun – ja, sier Larsen.

62-åringen har hjerteproblemer og skulle egentlig ha fått vaksine allerede - men da AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent ble timen hans avlyst. Derfor er han nå svært glad for å endelig kunne få første dose - selv om det er med bismak.

Et lite utdrag fra Øyvinds Facebook-utblåsning. Foto: Privat / skjermdump

Nesten halvparten

Mange reagerte som Øyvind da de leste saken om vaksinearbeideren i Nordre Aker. I Bjerkes nabobydel har nesten halvparten av dem som fikk tilbudet takket nei til å få vaksinen neste uke.

– Det gjør at arbeidet vårt tar mye mer tid siden vi da må kontakte nye folk. Det er dyrebar tid, så vi skulle ønske at folk kunne ha utsatt ferien, sier assisterende prosjektleder Benedikte Varvik ved vaksinesenteret i bydel Nordre Aker.

Ifølge Oslos helsebyråd Robert Steen er det flere bydeler i hovedstaden som opplever at folk sier nei:

Helsebyråd Robert Steen. Foto: Olav Juven / NRK

– I forbindelse med påsken har vi hørt fra flere bydeler at det er noen som ønsker å ta vaksinen senere når de blir innkalt, og tilbakemeldingene går på at det er fordi de man ønsker å vaksinere heller vil dra på ferie.

En sjekkerunde NRK har tatt viser at det er få kommuner andre steder i landet som opplever det samme. Men det er noen.

Leder Mona Wold for vaksinasjonsklinikken i Asker bekrefter at de har fått ferie-nei.

– Det har vært tilfeller der folk sier at det ikke passer, eller at de er bortreist. Noen er allerede dratt, sier Wold - men understreker at de aller fleste blir glade og sier ja.

Risikabelt å si nei

Larsen forstår at mange ønsker en påskeferie og pause fra pandemihverdagen, men han mener de burde dra hjem fra ferie om de får tilbud om vaksine.

– Vi skulle vært i Trøndelag og besøkt en bestefar på 94 år, men kunne ikke på grunn av pandemien. Jeg hadde selvsagt kjørt ned for å ta vaksine, hvis jeg hadde vært der oppe da telefonen kom. Det er det minste jeg hadde gjort, sier Larsen.

Han mener det er ressurssløsing for bydelene og kommunene når folk takker nei.

– Tror du flere vil tenke seg om nå før de sier nei på grunn av ferie?

– Ja, det håper jeg. Det er en samfunnsplikt å ta den reisen, mener Larsen - som legger til at det vil bli kaos i sommer om folk krever å kunne vente med å ta vaksinen fordi de er på sommerferie.

De fleste kommuner gjennomfører vaksinering også i påsken. Men ikke alle vil få påskeferien avbrutt av vaksinering. Her er et Norges vaksinasjonslokaler - dette i Bergen. Foto: NRK

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstiuttet påpeker at vaksinene går ut på dato og ikke kan stå på vent mens folk er på påskeferie.

– Neste uke kjører vi ut over 100.000 doser. Det er nok til to prosent av landets befolkning. De må settes i løpet av 3-4 dager. Da må vi sette vaksiner både skjærtorsdag og langfredag, sier han.

Og det er ikke gitt at du vil få tilbud igjen raskt.

– Man får muligheten igjen, men vi lever i en uforutsigbar vaksineverden nå. Alt er avhengig av leveranser. Så plutselig kan det gå litt tid før man får nye leveranser, sier Wold i Asker.