– Vaksinen kan beskytte mot «long covid»

Stadig flere rammes av langtidsvirkninger av koronaviruset. Nylig ble det kjent at sykefraværet som følge av covid-19 har skutt i været. I løpet av andre kvartal i år har nær 350.000 dagsverk gått tapt, en utvikling som bekymrer assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Foreløpig har helsemyndighetene ingen effektiv behandling å tilby de som rammes, og forskere verden over jobber for å finne ut hvorfor viruset forårsaker alvorlige senplager hos enkelte. Men mye tyder på at vi allerede er i besittelse av et verktøy, som kan bremse utviklingen av «long covid».

– Vaksinen har effekt

Forsker og lege Arne Søraas ved Universitetet i Oslo leder koronastudien som følger 150.000 nordmenn gjennom pandemien. Han mener forskningen peker mot at vaksinen kan begrense omfanget av langtidsvirkninger.

– Jeg har selv tatt vaksinen i høst for blant annet å unngå «long covid», sier lege og forsker Arne Søraas. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Ifølge vår forskning gir den noe beskyttelse. Vi hadde selvsagt håpet at den hadde virket enda bedre. Jeg tror likevel omfanget av «long covid» ville blitt redusert hvis flere tok vaksinen i høst, sier Søraas.

Flere studier i utlandet har kommet frem til lignende resultater. En fersk metaanalyse publisert av universitetet i Cambridge, konkluderte med at tre doser kan gi nær 70 prosent beskyttelse mot senvirkninger.

Forskningen er derimot ikke entydig, og andre studier har konkludert med at vaksinen gir mindre beskyttelse.

– Flere burde vurdere å ta ny dose

Det har snart gått to år siden mange i Norge fikk sin siste vaksinedose. Siden den gang har viruset mutert gjentatte ganger, og blitt langt flinkere til å omgå immunforsvaret vårt.

Vaksinen som tilbys i høst er oppdatert til å virke mot den såkalte XBB 1.5-varianten. Den anbefales likevel kun til de over 65 år, og til risikogrupper.

Søraas mener flere burde vurdere å ta nok en dose, selv om de er yngre enn 65 år.

– Vaksinen gir også noe beskyttelse mot å bli smittet en periode. Blir du ikke smittet får du heller ikke senvirkninger. Den vil også gi mildere sykdomsforløp. Jeg har selv tatt den nå i høst, selv om jeg er en vanlig 50-åring, sier Søraas.

Han peker på at en del får senplager når de blir smittet for andre og tredje gang, selv om de ikke fikk det første gangen de ble syke.

NRK opplyser om at Arne Søraas er tilknyttet en legetjeneste som jobber med vaksinerådgivning og utskriving av resepter på vaksiner. Det gjelder ikke koronavaksiner eller influensavaksiner, men andre vaksinetyper.

De vanligste symptomene på «long covid» Ekspander/minimer faktaboks hoste

kortpustethet

slitenhet

hodepine

hjertebank

brystsmerter

leddsmerter

redusert fysisk kapasitet

depresjon

søvnløshet

konsentrasjonsvansker («hjernetåke») Kilde: NHI

FHI ikke overbevist

Fagdirektør Preben Aavitsland ved FHI er derimot ikke overbevist.

– Vi har ikke anbefalt å vaksinere hele befolkningen i et forsøk på å begrense omfanget av senplager. Det er fordi de aller fleste ungdom og voksne har vært smittet minst én gang og vaksinert to-fire ganger. Dermed har de god beskyttelse mot skikkelig covid-19-sykdom og følgelig mindre risiko også for senplager, sier Aavitsland.

Fagdirektør Preben Aavitsland i FHI mener det ikke er bevist at en ny vaksinedose vil beskytte mot «long covid». Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han mener forskningen ikke gir noen tydelige svar på om vaksinen gir beskyttelse mot langtidsvirkninger av sykdommen.

– Dessverre har forskningen på dette området flere mulige feilkilder, så konklusjonene blir usikre. Det er høyst usikkert om én ekstra vaksinedose kan redusere risikoen ytterligere, sier Aavitsland.

Fagdirektøren mener en ny dose bare utsetter det uunngåelige for de fleste.

– Viruset vil alltid være her, og vi har ikke noen vaksine som gir varig beskyttelse mot å bli smittet igjen. Vi må regne med å bli smittet i gjennomsnitt om lag en gang i året, men sykdommen vil generelt bli mildere for hver gang. Mange vil knapt merke at de er smittet.

Helsedirektoratet har tidligere varslet at halve befolkningen vil bli smittet de neste månedene.

– Bør tilbys til alle

Selv om FHI kun anbefaler ny dose til de over 65 år og utsatte grupper, er det fortsatt mulig for andre å få vaksinen.

– Vi har kjøpt inn et antall vaksiner som skal rekke til de anbefalte gruppene. Unntaksvis kan andre bli vaksinert der det er særlige behov eller ønsker. Kommunene oppfordres til å legge til rette for at også disse kan få en oppfriskingsdose, sier Aavitsland.

Forsker Arne Søraas mener Staten har plikt til sørge for at alle som vil ta vaksinen skal kunne få den.

– De gjør det komplisert for folk som ønsker å beskytte seg ved å ikke gi klar informasjon til de som er utenom risikogruppene. Koronavaksinen bør sidestilles med influensavaksinen. Den nye oppfriskningsdosen er mer effektiv mot de nye variantene, og færre vil bli syke hvis de får den, sier Søraas.