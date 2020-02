Flere menn kutter strengen

Vi er på venterommet til Aleris i Drammen. Her sitter det flere og venter på sin tur. For denne dagen er det ni menn som skal få utført inngrepet som sørger for at de ikke lenger kan få barn.

– Det har ligget i kortene at jeg skulle gjøre dette en stund. Jeg er 47 år, og har to voksne barn. I tillegg har jeg en bonussønn på fire år. Vi er enige om at det ikke skal komme noen flere, forteller Jan Tore Berg.

Jan Tore tok valget om å sterilisere seg etter at kona fikk blodpropp i lungene som følge av p-pillebruk. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Jeg har drøyd det i flere år, og min kone har gått på p-piller. Men da hun fikk blodpropp i lungene før jul som følge av det, var det ikke vanskelig å ta det endelige valget og bestille time, sier Berg.

Han er på vei inn til operasjonsstuen for inngrepet, som tar 20 minutter å få gjennomført.

– Jeg frykter jo at jeg skal få pipestemme om en times tid, men jeg håper det skal gå bra, sier Berg.

Stor økning

Urologen Sevat Molven, som utfører operasjonen, forteller at mange menn kommer hit til Drammen. Han gjennomfører 400–500 steriliseringer på menn i året. De kommer dit fra hele østlandsområdet.

Urolog Sevat Molven ved Aleris Helse utfører 4–500 sterilisering i året. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– De fleste er menn på pluss minus 40 år, og har fått de barna de ønsker, sier Molven.

Ingen har det eksakte tallet på hvor mange menn som steriliserer seg hvert år. De aller fleste gjør dette privat, da det offentlige har et svært begrenset tilbud.

Aleris gjennomfører flest steriliseringer i landet, med totalt 1500 inngrep i 2019. Moelven forteller at de har hatt en stor økning. De siste fem årene har det økt med 64 prosent. Bare fra 2018 til 2019 var økningen på 24 prosent.

Urolog Sevat Molven ved Aleris forbereder pasient Jan Tore Berg på hvordan inngrepet utføres. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Holdningene har endret seg

Geir Bauck, leder for kirurgi ved Volvat, tror det er flere grunner til at flere menn velger å sterilisere seg.

– Menn snakker plutselig om dette seg imellom. Det er mindre tabubelagt, forteller Bauck.

Også hos Volvat har antallet inngrep økt. Økningen er på 20 prosent de siste fem årene. I 2019 gjennomførte Volvat rundt 800 inngrep.

Geir Bauck tror at mer fakta rundt hvor skadelig p-pillebruk er for kvinner er en grunn til at mange menn nå tar ansvar.

Etter steriliseringen er det noen som skiller seg, får ny partner og angrer på inngrepet. Nye metoder gjør at det er enklere å reversere inngrepet enn tidligere.

Også urologen på Aleris, Sevat Molven, tror at holdningene har endret seg.

– Det er tydelig at menn snakker om dette seg imellom. Det er ikke sjelden vi får inn flere menn fra en arbeidsplass, forteller Molven.

Jan Tore Berg er lettet etter at inngrepet er gjennomført. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Hvile på sofaen

Tilbake i operasjonsstuen er Jan Tore Berg ferdig med sitt inngrep. Han kommer lettet ut.

– Det gikk veldig fint. Jeg kjente litt til bedøvelsessprøyta, men ellers gikk det fint. Nå tenkte jeg å gjøre som legen sier, bruke trumfkortet og ligge to dager på sofaen mens middagen blir servert, avslutter Berg.