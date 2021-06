Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har oppdaget at noen skriver at de har en underliggende sykdom når de bestiller vaksineringstime, men vi er ikke sikre på at de virkelig har det, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal.

Over 13.000 innbyggere i Indre Østfold har fått første vaksinestikk. Men kommunen mener flere har jukset seg til en tidlig plass i køen.

Kommunen er i ferd med å vaksinere de siste gruppene med underliggende sykdommer. Disse er meldt inn som prioriterte av fastlegene.

Resten av innbyggerne må selv melde seg klare til vaksinering via et digitalt bookingsystem. Her kan man krysse av for ulike sykdommer.

– Det er påfallende mange som melder seg, og gjerne i grupper. Vennegrupper og hele familier melder om underliggende sykdom, sier Kvaal.

Ifølge kommuneoverlegen har en oppskrift på hvordan man kan snike i køen spredd seg på sosiale medier.

Nå ser de seg nødt til å ta grep.

Krever resepter som bevis

Fra og med neste uke vil helsepersonell stille kontrollspørsmål til alle som møter opp for vaksinering. De vil også be om å få se digitale resepter som kan bevise underliggende sykdom.

Ifølge kommuneoverlegen har folk løyet på seg sykdommer som astma og hjerteproblemer.

– De vil vel gjerne ha vaksine så fort som mulig. Det har vært mye snakk om vaksinepass og lignende. Folk vil på ferie og ut av landet en tur, sier Kvaal.

Kommuneoverlege Barbro Kvaal håper de som jukser til seg en plass i vaksinekøen selv vil avlyse timen. Foto: NRK

Onsdag varslet regjeringen at et koronasertifikat er på vei.

De har også gitt lettelser i innreiserestriksjonene for dem som er beskyttet. Alle som er vaksinerte i Norge med minst én dose for tre uker siden, slipper å tilbringe karantenetiden på hotell. Det gjelder også de som har vært koronasyke de siste seks månedene.

Fredag kom det enda flere lettelser.

Innbyggere varsler kommunen

Helsedirektoratet opplyser til NRK at kommuner som utgangspunkt kan kreve dokumentasjon for å yte helsehjelp, i dette tilfellet vaksinasjon. Men de kan ikke gå inn og vurdere om vilkårene i hver enkelt sak er gyldig.

De skriver videre at det er FHI som må svare på om Indre Østfold kommune følger retningslinjene for organisering av vaksiner. FHI har ikke besvart NRKs spørsmål om saken.

I Indre Østfold blir innbyggerne som har oppgitt uriktige helseopplysninger flyttet tilbake til riktig gruppe i vaksineringskøen. Kommunen har blitt varslet om juks fra flere som føler seg forbigått av andre.

– På den ene siden er jeg veldig glad for at folk vil ha vaksine så fort som mulig, på den andre siden er vi nødt til å ta det i den rekkefølgen som er forventet av oss. Da må vi gjøre noen grep, sier kommuneoverlege Kvaal.