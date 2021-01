Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For å bremse spredningen av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen innført svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet.

Nå ønsker flere kommuner ytterligere smitteverntiltak for å hindre spredning av mutantviruset.

På et møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene i Oslo og Viken ble spørsmålet om strengere tiltak diskutert.

Erna Solberg med siste nytt om situasjonen i forbindelse med koronasmitten. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg med siste nytt om situasjonen i forbindelse med koronasmitten.

– Det kommer trolig nye tiltak for Bærum, Asker, Drammen og Lillestrøm i løpet av helgen. Det er vi lovet, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog.

Nedstengingen av polene i Oslo og andre kommuner på Østlandet har ført til at folk valfarter til utsalgene i nabokommunen Bærum.

Venter med tiltak

Bærum kommune har valgt å vente med å innføre nye tiltak, fram til Helsedirektoratet har gitt sin anbefaling.

– Vi er tydelige på at vi kan måtte komme til å stramme inn i Bærum kommune. Situasjonen er uoversiktlig, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Oslo kommune har innført de strengeste tiltakene siden mars. Foto: Erik Johansen / NTB

Det er snakk om tiltak på risikonivå fire, som er et lavere nivå enn tiltakene som er innført i Nordre Follo og nabokommunene.

Risikonivå fire betyr at smittespredningen er utbredt. Samtidig at opp til 30 prosent av tilfellene har ukjent smittekilde.

Tiltakene som allerde er innført gjelder i kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Ønsker felles tiltak

I Lørenskog kommune merker ordføreren at Oslo stenger ned. Da kjøpesentrene åpnet lørdag ble køene lange.

– Det var ganske rolig fram til klokken 10:00 i dag, men så haglet det inn meldinger om lange køer på kjøpesentrene, sier Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog.

Ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim forteller om lange køer etter at Vinmonopolene i Oslo stengte. Foto: Lørenskog Arbeiderparti

Hun ønsker seg nå felles koronatiltak for hele regionen.

– Vi har kontakt med nasjonale helsemyndigheter og dratt opp denne problemstillingen. Å stenge kommuner har konsekvenser for naboene, sier Berge.

Kan spre seg til resten av landet

Helseminister Bent Høie sier at dersom virusmutasjonen sprer seg på Østlandet, så vil det være krevende å hindre spredning til resten av landet.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet, sier Høie.

Tiltakene er de strengeste tiltakene som er innført i de ti kommunene det gjelder siden mars 2020.

Det var på Langhus Bo- og servicesenter det muterte viruset først ble oppdaget i Nordre Follo. To er døde etter å ha blitt smittet og fire nye tilfeller ble oppdaget fredag. Foto: Christoffer Stette

Stenger ned selv om smittetallene er lave

I Oslo er det registrert 81 nye koronasmittede personer det siste døgnet, viser Oslo kommunes koronastatistikk.

Tallene er på vei ned, men byrådsleder Raymond Johansen mener uansett det er riktig å stenge ned kommunen.

– Vi har et mutert virus i nabokommunen, med ukjent smittekilde. Muligheten for at viruset befinner seg i Oslo er stor, sier Johansen.