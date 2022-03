Karen (24) frykter daglig å miste toget: – Det er vanskelig å komme seg om bord

– Å reise med rullestol er et stort stressmoment i hverdagen, sier Karen Olaussen.

24-åringen bor i Moss og er avhengig av å ta tog for å besøke venner og familie i Oslo og Fredrikstad.

Men flere ganger har hun opplevd at toget kjører uten henne.

– Ofte velger jeg å ikke ta toget fordi det er så vanskelig å komme seg om bord. Det føles på en måte urettferdig. Jeg er ofte helt avhengig av stolen min.

Karen har opplevd flere ganger at rullestolheisen ikke fungerer. Også rullestolrampen er for liten for de fleste motoriserte rullestole. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Av 335 togstasjoner i Norge, er kun 32 av dem universelt utformet. Derfor må svært mange som er avhengig av rullestol bruke heis eller rampe for å komme seg om bord.

– Noen ganger fungerer ikke heisen, og da må jeg vente på neste tog, sier Olaussen, som også er aktivt medlem i MDG.

I februar ble det offentliggjort at Norske Tog kjøper 40 nye tog som skal brukes på Østfoldbanen.

Disse er laget for rullestolbrukere, og skal bli den nye standarden på norske skinner. Det betyr at det går an å gå eller rulle rett om bord uten hjelpemidler.

Men på fire av fem stasjoner er plattformene for lave til å passe sammen med de nye togene.

For langsom utvikling

Nestleder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, mener det er kritikkverdig.

– Det har blitt legitimert at universell utforming ikke haster så mye, og at funksjonshemmede sine muligheter til å reise ikke er like viktige som andre folks.

Nestleder i Norges Handikapforbunds sentralstyre, Magnhild Sørbotten mener det er for liten politisk vilje til å hjelpe rullestolbrukere. Foto: Ida C. Freng / NHF

Stortinget har vedtatt at universell utforming skal være målet i all transportplanlegging for å oppnå et universelt utformet Norge innen 2035.

Da skal alle plattformer, der det er mulig, bli 76 centimeter høye. Da vil de tilfredsstille alle krav.

– Hvis myndighetene sa at om 13 år skal det være lett for kvinner å bruke de fleste togstasjoner i Norge, hadde det blitt et ramaskrik. Til nå har ikke viljen vært god nok hos politikerne, sier Sørbotten.

NRK forklarer Universell utforming Bla videre Hva er universell utforming? En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Hva er forskjellen på universell utforming og tilgjengelighet? Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Hva er en universell plattform? 31 av 335 jernbanestasjoner i Norge har universell utforming i dag. En universelt utformet plattform er 76 centimeter høy. Her kan rullestolbrukere trille rett inn og ut av toget. Hvilke stasjoner er universelt utformet i Norge? Askim, Greverud, Harestua, Heggedal, Hell, Holmestrand, Holmlia, Høvik, Knapstad, Kråkstad, Leangen, Ler, Moelv, Mysen, Nordby, Råde, Skotbu, Spikkestad, Spydeberg, Stabekk, Stange, Strømmen, Sørumsand, Tomter, Torp, Trondheim, Varingskollen, Voss, Værnes, Øksnavadporten, Åndalsnes.



Kilde: Bane NOR og Direktoratet for byggkvalitet Forrige kort Neste kort

Regjeringen: – Kamp om pengene

Ifølge samferdselsdepartementet er det varierende utforming på norske togstasjoner. Noen er universelt utformet, mens andre klassifisert som «tilgjengelige».

– Vi er enige i at det er for få, og derfor er det nå et program i gang for å tilgjengeliggjøre stasjonene, sier statssekretær Odd Steinar Viseth (Ap).

Viseth sier det er et klart mål å sørge for at så mange som mulig kan ta i bruk togstasjonene i Norge.

Han presiserer imidlertid at det er kamp om pengene.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Odd Steinar Viseth. Foto: Samferdselsdepartementet

– Dette er en prioritert oppgave, men med 335 stasjoner, hvor nesten 300 må gjennom en forbedring, så er det klart det vil koste penger.

Han er ikke enig i at det mangler politisk vilje for å bedre forholdene for handikappede.

– Jeg er klar over at det oppfattes som urimelig at en gruppe reisende skal ha så store ulemper, men det mangler ikke vilje. Det er enorme investeringsbehov som må til for å komme i mål.