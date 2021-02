Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har veldig god kontroll på denne ene episoden. Men slikt kan potensielt skape problemer for oss.

Det sier kommuneoverlege i Hol, Silje Koldal, til Hallingdølen.

Silje Koldal er kommuneoverlege i Hol. Foto: Privat

Episoden hun snakker om er en familie som koronatestet seg og reiste til fjells på ferie. Så kom prøvesvaret som viste at tre er smittet.

Alle tilhører samme husstand.

– De har vært helt isolert siden de kom, og siden vi fikk tatt dette såpass tidlig, så venter vi ikke lokal spredning, sier Koldal til avisa.

Hytteturister testet positivt i Hemsedal

– Vi er i en situasjon hvor det er veldig mye folk i fjellet. Det legger press på tjenestene våre og vi må regne med at det vil oppstå flere lignende tilfeller fremover.

Det sier kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland.

Mandag fikk en hytteturist bekreftet smitte av korona. Tirsdag fikk en ny person som ikke er fastboende i Hemsedal bekreftet smitte. Til sammen 15 personer er satt i karantene, deriblant to personer tilknyttet legevakta.

Camilla Underland er kommuneoverlege i Hemsedal. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

– Disse er uavhengige av hverandre, og det er ikke snakk om noe utbrudd, understreker Underland.

Hun frykter allikevel at Hemsedal vil få mer å gjøre i dagene fremover, fordi smittesituasjonen er annerledes andre steder i landet.

– Vi ser en betydelig økning i antall personer som blir kontaktet av sin hjemkommune, mens de er på ferie, fordi de blir definert som nærkontakter. Og da blir de fulgt opp lokalt i den kommunen de oppholder seg i, med testing og rådgiving, sier Underland.

Bekymring også i Trysil

I Trysil fikk man fire positive koronatester forrige uke. Tre av disse er bekreftet å ha slått ut på mutert virus.

Hanna Rydlöv er kommuneoverlege i Trysil. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Kommuneoverlege Hanna Rydlöv deler bekymringen til sin kollega i Hemsedal.

– Man er litt bekymret og har «guarden oppe». Det er mange ute og oppfører seg fornuftig, men man blir bekymret hvis det er mange som sitter i karantene. Da er det viktig at man tar karantenen på like stort alvor på vinterferie, som man gjør til daglig, forklarer Rydlöv og legger til:

– Man skal ikke gå på restaurant, på butikken eller ut i skiheisene. Men man kan velge å være på hytta eller gå en langrennstur. Og vurdere muligheten for å reise hjem.

Hun sier at alle tester man har tatt siden de fire positive i forrige uke, har vært negative. Men at det er mange i fjellet som kommer fra andre kommuner, og som er nærkontakter til smitteutbrudd der.

– Det er veldig viktig at folk som får beskjed fra sine hjemkommuner om at de er nærkontakter, overholder karantenen når de er her. Mange turister som er her nå har kontaktet oss og forteller at de er nærkontakter til smittede i andre kommuner, forteller Rydlöv.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ber hytteturister som føler seg syke om å reise hjem. Foto: NRK

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier på en pressekonferanse onsdag at hvis du er på hytta og føler deg syk, bør du reise hjem. Det er for å ikke belaste helsevesenet i hytteområdene unødvendig. Guldvog anbefaler å unngå kontakt med folk på vei hjem.

I Sverige skaper også skituristene bekymring.

Mens 40 turister er bekreftet smittet i Åre, skal rundt 70 skiturister ha fått bekreftet smitte i området ved Sälen, skriver Sveriges Radio.

Tirsdag var det ca. 10.000 personer i Hemsedal. Foto: Pål Rørby

Flere hyttekommuner frykter «vinterferie-smitte»

Flere fylker er midt i vinterferien, og tirsdag var det nær 10.000 mennesker i Hemsedal. Innbyggertallet i den lille hallingdalskommunen er drøyt 2.500.

Tidligere denne uka snakket NRK med flere av de store hyttekommunene her i landet. Felles for dem er at de alle har ganske lav smitte, men at de også frykter at det kan endre seg fort i løpet av vinterferien.

– Vi er i det store og hele urolige spesielt for det muterte viruset. Vi så hvordan det påvirket en liten kommune i Hardanger, og ser for oss at det kan bli en stor belastning om vi får noe slikt, sa kommuneoverlege i Stranda, Arne Gotteberg.

– Det er enkel matematikk at det kan dukke opp smitte her. Jeg synes det er mer sannsynlig at vi får det enn at vi ikke får det, fortalte kommuneoverlege i Bykle, Dag Steinar Skagestad.

– Det har nesten ikke vært smitte her i 2021, så det kan egentlig bare bli verre for oss, forklarte kommunelege i Øyer, Sør-Fron, Nord-Fron og Gausdal, Anders Brabrand.

Kan bli en enda større utfordring fremover

– Jeg tror ikke du finner en ordfører i Norge som ikke er litt bekymret om dagen. Og det har vi all grunn til å være, sier ordfører i Hemsedal, Pål Rørby.

Pål Rørby er ordfører i Hemsedal. Foto: Asle Hella / NRK

Han forteller at kommunen enn så lenge er godt nok rustet til å stå i den situasjonen de er i, men at det hele tiden er en balansegang.

– Vi har vært tydelige overfor overordnede myndigheter og presisert at dette til en viss grad er en utfordring nå, og kan bli en større utfordring i løpet av denne og neste uke og opp mot påske, sier Rørby og legger til:

– Foreløpig har vi en viss kontroll, men dette bør ikke utarte vesentlig uten at det kommer noen nye anbefalinger.

Underland forklarer at kommunene hytteturistene kommer fra, ofte har større smittepress enn det de opplever i Hallingdal.

– 15 er i karantene. Hva kan man egentlig tillate seg i karantene?

– Da er det viktig å unngå unødvendige innlandsreiser. Reglene har endret seg litt, så det er viktig å sjekke med FHI eller smitteteamet i sin kommune, sier Underland og legger til:

– I karantene skal man unngå kontakt med andre i sin husstand, hvis man kan det. Og da kan det virke som en god idé å reise på hytta, men vi anbefaler at man utforsker andre muligheter for å finne et egnet karantenested.