I 17-tiden rykket nødetatene ut til melding om rekkehusbrann på Slemmestad i Asker. Det var fare for spredning, meldte politiet på Twitter.

Brannvesenet startet slokking raskt, men meldte kort tid etter at de ikke hadde kontroll. Fokuset lå på å redde noen av boligene. Flere av beboerne var ikke hjemme da det begynte å brenne, men alle er gjort rede for.

De tre personene som var hjemme er evakuert.

Flere hus er brent ned etter en rekkehusbrann i Asker. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Barn kom løpende mot meg

I 18:45-tiden er brannvesenet fremdeles i gang med slokking. Flere av husene er helt nedbrent.

Det var nabo Johnny Kjørsvik og kona hans som oppdaget brannen.

Kjørsvik så røyk som kom ut av huset og løp ut mens kona ringte til brannvesenet, forteller han til NRK.

– Det første jeg møtte var to barn som kom løpende og gråtende ut av et hus. Da skjønte jeg at det var alvor. Så begynte vi å banke på dørene, og fikk reddet ut folk og en hund, sier han.

Store skader

– Nå vil vi gjøre undersøkelser på stedet, og avhør av vitner og de som bor her, sier avsnittsleder Ine Elisabeth Jahren fra Oslo politidistrikt.

Avsnittsleder Ine Elisabeth Jahren ved brannåstedet i Asker. Foto: Fouad Acharki / NRK

Fredag kveld vet de fremdeles ikke noe om brannårsaken.

Innsatsleder Nils Georg Nordskag i brannvesenet anslår at minst tre av boligene er totalskadd.

– Den fjerde vil trolig ha både røyk og vannskader. De to på enden har nok mindre skader, sier han.

Skryter av naboene

Nordskag berømmer Kjørsvik og de andre på stedet som alt hadde avklart at det ikke var noen igjen i boligene da de kom.

– Det var vedlig nyttig. Det styrer litt hvordan vi kan gjøre jobben vår, og at vi kan styre innsatsen mot å redde naboboligene.

– Hva skal dere gjøre videre utover kvelden?

– Nå blir det litt graving for å få fram de varme punktene som eventuelt er igjen, og få slokket dem. Og så blir det vakthold litt utover kvelden.