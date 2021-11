– Det er enorme mengder, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Tale Eikeseth til NRK.

Søppelet ligger på E6 i sydgående retning i Råde kommune.

Trafikken holdes igjen mens opprydding pågår og Vegtrafikksentralen ber bilister om å smøre seg med tålmodighet.

– Oppryddingsarbeidet vil pågå i mange timer, så beregn god tid og vær ekstra oppmerksom på kø, skriver de på Twitter.

Søppelet ligger strødd i veibanen på E6 i sørgående retning i Råde. Foto: Utrykningsnytt

Flere har punktert

Ifølge Moss Avis skal flere biler ha punkert på grunn av søppelet som nå ligger strødd på veien.

Strekningen det gjelder er mellom avkjøringen til Karlshus og Åsgårdskrysset. Politiet er på stedet med flere patruljer for å bistå.

– Vi får meldinger om at flere biler skal ha punktert etter å ha kjørt over dette. Det er store mengder over en lang strekke, kanskje et par hundre meter. Det må ryddes så jeg tipper at det blir sperret der en god stund, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Halvor Andersen til avisen.

Andersen har foreløpig ikke hatt tid til å snakke med NRK.

Det danner seg lange køer på E6 på grunn av søppelet. Foto: Utrykningsnytt

Tale Eikeseth hos Vegtrafikksentralen opplyser at feiebil er bestilt. Søppelet skal stamme fra en lastebil.

– Vi har hørt at dette har falt av fra en lastebil. Det er ikke sikkert sjåføren har merket det, sier hun.

Eikeseth oppfordrer folk til å velge alternativ rute nå som ettermiddagstrafikken begynner å dra seg til. Det er omdirigering via fylkesvei 118 gjennom Råde mens opprydningen pågår.