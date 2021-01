Flere hundre boliger frigis i Gjerdrum

Politiet har nå besluttet at enkelte av de evakuerte beboerne på Ask kan flytte tilbake.

Det gjelder områdene rundt Gjerdrum barneskole, Eivindsstuen, Hønsisletta og Vestvangområdet.

– Det er de største boligblokkene som er innenfor evakueringsområdet, sie Berit Adriansen, virksomhetsleder i Gjerdrum kommune, til NRK.

Ifølge henne gjelder det 200 til 300 boliger.

– Det er veldig gledelig første skritt i prosessen med å normalisere forholdene for våre innbyggere, sier ordfører Anders Østensen, i en pressemelding fra Gjerdrum kommune.

Det er politiet som har besluttet at folk kan flytte hjem igjen i akkurat disse områdene. De har gjort beslutningen etter å ha rådført seg med NVE, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Multiconsult.

Ifølge NVE er området trygt å bo og oppholde seg i.

– Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og Herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen.

Fortsatt mange som er evakuert

Det er mange som fortsatt er evakuert etter skredet som gikk på Ask for over en uke siden.

Politiet har hentet ut sju omkommende. Tre er fortsatt savnet. Politiet anser de tre som antatt omkommende.

Politiet har tatt en pause i søket. Dette for å planlegge veien videre.

Heimevernet og politiet har opprettet et vakthold rundt området og eiendommene som er evakuert.