Høsten startet som valgkamp, men endte etter valget som en kamp om habilitet og troverdighet.

Økokrim har nå varslet at de ikke ser noen grunn til å etterfrorske Høyre-leder Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes for innsidehandel.

Finnes foretok over 3000 aksjehandler mens kona var statsminister fra 2013 til 2021.

Kritisk til vurderingene

– Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

I Høyre-kretser slår nå sentrale politikere ring om Solberg.

– Det er godt at økokrim nå har konkludert, det var viktig å få avklart. Så må saken gå sin gang i kontrollkomiteen på Stortinget, der de også skal gjøre sine vurderinger. Det er uansett en kjedelig sak for Høyre og tar bort fokus på det veldig gode arbeidet som skjer i kommunene, sier Stavanger-ordører Sissel Knutsen Hegdal.

Hun mener Solberg er riktig framover, både som Høyre-leder og partiets statsministerkandidat i 2025 – selv om hun er kritisk til håndteringen.

– Jeg har fortsatt tillit til Erna, men det er en veldig kjedelig sak. Jeg er glad Økokrim har konkludert med ar det ikke er straffbare forhold. Men de etiske vurderingene – og fraværet av vurderinger – til Finnes er jeg svært kritisk til, sier Hegdal.

– Jeg var ikke spesielt overrasket, det er i samsvar med det Erna Solberg har forklart seg om tidligere. Jeg konstaterer at Solberg står veldig sterkt i partiet. Oppslutningen er også fremdeles stor blant velgerne. Hun har bred tillit og det har vært en krevende tid for Høyre, sier Noralv Distad, nestleder i Høyres fylkesgruppe i Vestland.

Han har full tillit til henne som partileder videre.

– Saken er ikke over Du trenger javascript for å se video.

Lettet stemning

Høyres fylkesleder i Agder, Harald Furre, er letta.

– Det er en lettelse fordi det er en klar tilbakemelding om at de ikke finner noen indikasjoner på ulovligheter innen verdipapirloven, sier Furre.

Han innrømmer at saken har lagt en demper på stemningen etter et ellers veldig godt lokalvalg.

– Stemningen i partiet er god, men avventende akkurat når det gjelder partiledelsen og veien videre, sier Furre.

Buskerud-leder Kristin Ørmen Johnsen sier hun er lettet over at Økokrim ikke iverksetter etterforskning.

– Vi må stole på at de har sett på det og at det ikke er innsidehandel. Jeg tror ikke Erna hadde bidratt til dette. Her i Høyre Rogaland har folk vært opptatt av å komme seg inn i nye roller og verv. Jeg tenker at Erna er en naturlig leder videre helt til det er noe som tilsier at hun ikke skal eller sentralstyre sier at hun ikke skal, sier Ane Mari Braut Nese, Høyres fylkesleder i Rogaland.

Solberg vil svare

Erna Solberg skriver følgende i en kommentar om Økokrim-avgjørelsen:

– Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning og er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel. Jeg har hele tiden vært helt tydelig på at jeg aldri har delt innsideinformasjon med Sindre, og sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet.

Samtidig sier Høyre-lederen at hun har lei seg over å ha vært inhabil i flere saker:

– Jeg er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål. Det har jeg gjort i syv uker til pressen og til Stortinget, og førstkommende tirsdag stiller jeg på høring i kontrollkomiteen.