Flere gressbranner i Sør-Norge – advarer mot stor skogbrannfare

Østfoldbanen var stengt i flere timer fra klokken 10 som følge av flere gressbranner langs jernbanelinjen, men cirka klokken halv ett hadde brannvesenet fått kontroll på brannene. Kl. 13.16 melder Bane Nor at togene igjen kan kjøre på strekningen.

Den første brannen i Vestby ble meldt om kl. 10.10 av Øst 110-sentral. Foto: Nyhetstips.no

Vy opplyser at det vil ta tid før togene går som normalt igjen, og at det vil bli forsinkelser utover ettermiddagen.

I Sandnes i Rogaland ble et helikopter satt inn i 12-tida for å slukke en kratt- og gressbrann i Lutsi-området. Brannen begynte rundt midnatt i natt, men helikopteret ble satt inn først senere fordi det ikke har vært noen fare for folk eller bygninger.

En mann i 40-årene er anmeldt for ulovlig bålbrenning på Ulefoss i Nome i Telemark i ettermiddag. Bålet førte til at det tok fyr i tørt gress i nærområdet, og brannvesenet måtte rykke ut.

Stor skogbrannfare flere steder

Det er stor skogbrannfare i nesten hele Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. Grafikk: Meteorologisk institutt

Det er stor skogbrannfare nå i hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre. Meteorologisk institutt justerte fredag opp farevarselet om gress- og lyngbrann fra gul til oransje faregrad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor forsterket skogbrannberedskapen i helgen.

Ifølge statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe er det i mars og april kun målt 12 millimeter nedbør ved målestasjonen på Blindern, og mars var en av de tørreste månedene som noen gang er målt.

Siden påskeuken har det i snitt vært 16 branner i terrenget hver dag, opplyser DSB i en pressemelding.

Brant flere steder langs Østfoldbanen

Brannen langs Østfoldbanen brøt ut like etter klokken 10. Det ble først meldt om brann ved jernbanen og E6 sør i Vestby i Follo.

Flammene spredde seg raskt i det tørre terrenget. Det er stor skogbrannfare i nesten hele Sør-Norge nå. Foto: Nyhetstips.no

Det oppstod raskt flere branner langs jernbanelinjen helt til Oslo, en strekning på ca. 2,5 mil. Ifølge Øst politidistrikt var det trolig gnister fra låste bremser på et godstog som startet brannene.

– Flammene sprer seg fort på grunn av tørken, fortalte vaktleder Frode Johannessen ved Øst 110- sentral.

Alle tilgjengelige ressurser i Follo og Moss ble sendt ut. Fra Oslo ble det sendt et branntog, og et politihelikopter som speidet etter nye branner langs jernbanen.

Litt før klokken halv ett melder brannvesenet at brannene er under kontroll, men at de holder vakt for å hindre at det blusser opp igjen.

– Vi kjører også branntoget fra Oslo sørover for å dynke vegetasjonen langs linja, forteller operatør Kristian Falck ved Øst 110-sentral.

Det var opptil 10 separate branner langs Østfoldbanen mellom Vestby og Rosenholm i Oslo, ifølge brannvesenet.

Fikk ikke tak i busser

Brannene førte til at Østfoldbanen ble stengt mellom Oslo S og Moss fra litt etter kl. 10 til 13.16.

Vy forsøkte å skaffe busser og taxier som erstatning for togene som ikke gikk.

Selskapet bestilte 15 busser, men ved 13-tiden hadde de kun fått tak i to busser, som kjørte mellom Oslo S og Moss, og mellom Oslo S ogSki.

På grunn av bussmangelen satte Vy inn taxier i skytteltrafikk på de samme strekningene.