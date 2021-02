Flere evakuert etter jordras i Halden sentrum

Politiet fikk inn meldingen om jordraset i Halden sentrum 20:44.

Raset har gått i et allerede avstengt område og skal trolig være forårsaket av pågående grunnarbeid.

Jordraset er 50-75 meter langt og har deler av bryggepromenaden har rast ut i elva Tista, sier innsatsleder Rune Nilsen i Halden brannvesen.

Brannvesenet søkte tidligere i kveld i elva med båt.

– Vi har sjekket om det kunne være folk i elva, for vi vet ikke om det var folk i området, men vi har ikke funnet noen, sier Nilsen.

Det er opp mot 75 meter av bryggepromenaden som har rast ut i elva som renner ved siden av. Foto: Odd Skjerdal/NRK

40 beboere evakuert

Halden kommune har satt krisestab og jobber nå med å tilkalle geologer for å vurdere rasområdet.

Per nå har politiet ingen indikasjoner på at det er fare for personer og bygninger.

Politiet har allerede evakuert en boligblokk og vil vurdere om videre evakuering blir nødvendig. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

De har likevel valgt å evakuere Svenskegata 1, forteller operasjonsleder Terje Skaftenes i Øst Politidistrikt.

– Det er til sammen snakk om 40 beboere. Kommunen har gjort en avtale med Thon Hotel og de kan bo der inntil politiet har avklart situasjonen, sier han.

Politiet vurderer om videre evakuering vil bli aktuelt, sier han.

– Området raset gikk i var stengt i utgangspunktet. Vi har evakuert en adresse for å være føre var.