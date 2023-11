Byråd sa nei til etterlønn: - Mener det er problematisk

– Når man går rett fra én stilling og over i en ny som er fulltid og som er fullt betalt, så fremstår det absurd om man skal ha rett på å beholde lønna fra den forrige stillingen.

Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Oslos tidligere skolebyråd leder nå kultur- og utdanningsutvalget i bystyret.

Da det ble klart at hun fikk vervet, trakk hun søknaden hun hadde levert om etterlønn.

Det ville ikke vært riktig å få etterlønn i den situasjonen, mener hun.

– Jeg mener ordninga vi har i dag er for raus.

Disse byrådene får etterlønn Ekspander/minimer faktaboks I tillegg til Johansen, har fire av de avgåtte byrådene fått innvilga etterlønn: Einar Wilhelmsen (finans)

Rina Mariann Hansen (næring og eierskap)

Usman Mushtaq (arbeid, integrering og sosiale tjenester)

Omar Samy Gamal (kultur, idrett og frivillighet) I tillegg har tre byråder søkt, men så trukket søknaden. Det gjelder Marthe Scharning Lund (helse), Sirin Stav (miljø og samferdsel), og Sunniva Holmås Eidsvoll (oppvekst og kunnskap). Arild Hermstad, som gikk inn som byråd for byutvikling i februar, har ikke søkt. Fire tidligere gruppeledere i bystyret har også fått etterlønn. Det er Cecilie Lyngby (FP), Morten Edvardsen (Sp), Andreas Halse (Ap) og Eivind Trædal (MDG). 17 byrådssekretærer får også etterlønn. Totalt er det dermed 26 toppolitikere i Oslo som får etterlønn. Avgått ordfører Marianne Borgen (SV) er ikke blant dem. Hun har heller ikke søkt om etterlønn.

Kunne fått «mellomlegget»

For etter loven ville hun ha rett til å få etterlønn selv med ny jobb.

Da ville inntekten i det nye vervet blitt trukket fra etterlønna. Men hun ville fått utbetalt «resten».

Altså differansen mellom den nye lønna, og det hun tjente som byråd.

– Det synes jeg er problematisk, og det har jeg ikke ønska å benytte meg av muligheten til, sier Eidsvoll.

Eidsvoll valgte derfor å trekke hele søknaden om etterlønn.

Og hun er ikke den eneste. Også Sirin Hellvin Stav (MDG, avgått samferdselsbyråd) og Marthe Scharning Lund (Ap, avgått helsebyråd) har tatt samme valg.

Alle tre begrunner det med at de har fått heltidsverv i bystyret.

Marthe Scharning Lund er blitt nestleder i finansutvalget, og har derfor frasagt seg etterlønn. Foto: Rolf Petter Olaisen

– Bedre enn Stortinget

Eidsvoll understreker at hun er for å ha en etterlønnsordning, siden politikere må gå på dagen.

– Mange vanlige folk har jo en oppsigelsestid i jobben sin.

Det tror hun de fleste forstår.

– Men jeg tror det fremstår helt absurd for folk at man skal kunne motta lønn for to ting samtidig. Både etterlønn og full lønn i en ny jobb, sier hun.

Særlig reagerer hun på at byråder som går tilbake til bystyret og får fulltidsverv, kan beholde byrådslønna.

– Det er veldig rart at avgåtte byråder i en by som Oslo skal ha bedre etterlønnsordninger enn det statsråder har når de går tilbake til Stortinget, sier Eidsvoll.

For hvis noen går ut av regjeringa for å gå tilbake til Stortinget, får de ikke full ettergodtgjørelse. Mens byråder som går tilbake til bystyret, kan få etterlønn.

Enten på toppen av godtgjørelse som bystyrerepresentant, eller på toppen av lønn de får for fulltidsverv.

– Dette er absolutt et smutthull i regelverket som jeg selv kunne ha vært klar over tidligere, sier Eidsvoll.

Ordføreren søkte ikke

Av de 26 oslopolitikerne som har fått etterlønn er 17 av dem byrådssekretærer.

Også to av dem har sagt at de ikke vil ha «mellomlegget» når de går inn i ny jobb.

Det gjelder:

Mansoor Hussein, som går inn i ny jobb 1. desember

Tone Li Sandvik som begynte i ny jobb alt 6. november og dermed kun fikk etterlønn for drøyt ti dager

Avgått byutvikling-byråd Arild Hermstad (MDG) er den eneste av byrådene som ikke søkte om etterlønn.

Det gjorde heller ikke ordfører Marianne Borgen (SV). Hun har nå blitt pensjonist.

– For meg var det uaktuelt å søke om etterlønn, sier hun.

Marianne Borgen på ordførerkontoret på sin siste dag som ordfører. Hun er nå blitt pensjonist - uten etterlønn. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Borgen trodde heller ikke hun ville ha rett på det. Men som NRK meldte mandag åpner loven for at også pensjonister kan få etterlønn.

– Nå vet ikke jeg hva som er bakgrunnen for regelen. Men umiddelbart tenker jeg det er litt urimelig, sier Borgen.

Uten etterlønn må hun dermed - som andre pensjonister - leve av pensjonen sin.

– Og det skulle bare mangle at det ikke var sånn, sier hun.