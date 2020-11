Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politikerne i formannskapet i Drammen er tirsdag innkalt til et ekstraordinært møte for å ta stilling til smittevernpåbud.

Ordfører Monica Myrvold Berg sier det kommer til å bli innført påbud, men at det er for tidlig å si hvilke tiltak som er aktuelle.

Rådmannen i Drammen har foreslått å innføre tiltak som i all hovedsak er de samme som de som er innført i Oslo.

Rådmannen i Drammens forslag til lokale tiltak Ekspandér faktaboks Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal reisende bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder. Unntatt fra påbudet er barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til smittevernmessig forsvarlig drift. Skjenkingen må avsluttes klokken 2400. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang, og besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre. Dersom serverings- og skjenkestedene ikke overholder kravene til smittevernmessig forsvarlig drift, kan kommune stenge stedet.

Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende reglene for karantene. Kommunens innbyggere skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre en karantene i egen bolig.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Denne beskjeden skal formidles til de ansatte, og arbeidsgiver skal kunne dokumentere at denne beskjeden er gitt.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er store nok til at deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede, hører til samme husstand.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn …

… 20 personer til stede når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering.

… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Hvis forslagene vedtas, trer de i kraft onsdag klokka 18.

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det er politikerne som skal ta stilling til hvilke tiltak som er aktuelle. Det er det alltid i et lokaldemokrati. Når smittesituasjonen er som den er, så må man ha fortløpende vurderinger og stadige nye hensyn å ta, sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

– Fra Fylkesmannen, Helsedirektoratet og FHI er det anbefalt at alle kommuner rundt Oslo vurderer Oslo sin tiltakspakke. Så det er den vurderingen vi nå gjør. Når smitten stiger som den gjør, så vurderer vi tiltakene på nytt, sier Johannessen.

Trondheim vurderer tiltak

Også i Trondheim har det i dag vært møte med kriseledelsen i kommunen. Der er det varslet at det vil holdes en pressekonferanse onsdag morgen.

Etter møtet sa kommunedirektør Morten Wolden at de først og fremst vil skjerpe interne rutiner, blant annet på institusjoner og på møte- og reisevirksomhet.

Kommuneledelsen er også bekymret for smitten fra utenlandske arbeidere, til tross for at hele 80 prosent fra utenlandsfly tester seg på Værnes.

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er ingen andre flyplasser som har så høye tall, men det er fortsatt en viss risiko for at noen glipper. Og så er det ikke alle utlendinger som kommer med direktefly, noen kommer via Oslo, sier Wolden til NRK.

– Det er det som er kommuneoverlegens store bekymring nå. Hvordan greier vi å begrense smitte fra utlandet inn i Norge. Det er ikke et trondheimsproblem alene, det er et nasjonalt problem. Så vi skal løfte dette inn i KS-storby for å se om det kan gjøres noen nasjonale grep, legger han til.

Politikerne diskuterer også hva de skal gjøre med kollektivtrafikken og et eventuelt munnbindpålegg.

I en pressemelding tirsdag skriver kommunen: «Vi opplever ikke krise i Trondheim nå, men det er grunn til ekstra årvåkenhet hos alle aldersgrupper pga. noe økt smitte lokalt og økt smitte i landet forøvrig. Vi ser nå smitte i alle aldersgrupper.»

Nye tiltak i Tromsø

I Tromsø var det innkalt til pressekonferanse klokka 11. Der kom kommunen med mer informasjon om smittesituasjonen, etter flere nye smittetilfeller på blant annet skoler.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Nå har vi kommet dit at vi må skjerpe oss, alle som bor i Tromsø. Smitten kan være hvor som helst, sa ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

– Det vi gjør de neste ukene vil trolig få avgjørende betydning for hvordan adventstiden og jula blir for oss alle. Vask hendene og hold avstand, la han til.

Kommuneoverlege Katrine Kristoffersen sier at de både har kjente og ukjente smitte i samfunnet i Tromsø. I løpet av de siste fire ukene er halvparten importert smitte, resten er lokalt. Smitten på universitet og skole utgjør 44 prosent.

Det er hovedsakelig hos de yngre innbyggerne smitten er aktiv, sier Kristoffersen. Hun oppfordrer derfor folk til å ikke ha så mange nærkontakter. Og hun ber både unge og foreldre om å ta ansvar.

Smitten i Tromsø har de siste ukene tatt seg opp igjen, og flere skoler i hele kommunen er berørt.

Her er de konkrete tiltakene:

Anbefaler økt bruk av hjemmekontor og hjemmeskole

Bruk av munnbind på offentlig transport dersom én meters avstand ikke er mulig

Påbud om system for registrering av alle gjester på serveringssteder, også de uten alkoholservering

Krav om maks ti personer på besøk i eget hjem

Kommuneoverlege i Tromsø, Katrine Kristoffersen. Foto: Marita Andersen / NRK

Høyt tall i Bergen

Bergen var den første store byen med et større smitteutbrudd. 8. september innførte kommunen en rekke smitteverntiltak for å stoppe utbruddet.

Smitteverntiltakene i Bergen og Oslo Ekspandér faktaboks Bergen: Antall personer i private samlinger ble satt til 10 personer.

Offentlige arrangementer i Bergen hadde et makstall på 50.

Det ble stilt krav til at offentlige utesteder, restauranter og barer skulle føre liste over de besøkende.

Byrådet anbefalte munnbind på kollektiv transport, der enmetersregelen ikke kunne overholdes.

Alle i Bergen kommune som kunne ha hjemmekontor, skulle ha hjemmekontor. Andre offentlige institusjoner, og næringslivet, ble oppfordret til å gjøre det samme.

Tiltakene gjaldt fra 8. til 29. september. Oslo: Private sammenkomster fikk en maksgrense på 10 personer. Unntaket var personer i samme husholdning, hvor enmetersregelen gjaldt.

Offentlige arrangement fikk en maksgrense på 200 personer.

Der det ikke var mulig med faste plasser, ble maksgrensen 50 personer.

Skjenkesteder er pålagt å ha et system for registrering av gjester.

Bruk av munnbind er påbudt i kollektivtrafikken der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Tiltakene ble innført 28. september. De har siden blitt strammet ytterligere inn.

Etter tre uker fjernet Bergen de lokale smitteverntiltakene. Dagen etter innførte Oslo kommune nesten akkurat samme grep.

Nå er reproduksjonstallet i området til Helse Bergen på 1,6, som vil si at en koronasmittet person i snitt sprer smitte til 1,6 personer.

– Det er urovekkende. Skulle det øke mer, kan flere bli innlagt på sykehus, sier direktør Eivind Hansen.