Nabo hørte smell fra gata: – Flere biler sto i brann og røyken veltet opp

– Det hørtes ikke ut som det var noe alvorlig. Men etter et minutt kom det flere smell, og da måtte jeg bort til vinduet og se hva det var. Da så jeg at flere biler stod i brann og at røyken veltet opp.

Det sier Øyvind Rauset til NRK.

Øyvind Rauset ble vitne til bilbrannene.

Bilene som brant sto parkert på rekke nedover Sørligata.

Med leilighet i 13. etasje i naboblokka, kunne Rauset se rett ned på det som utspilte seg.

Han ble bekymret da han så at flammene og røyken blåste mot bygningen ved siden av.

– Det er et næringslokale i første etasje, men leiligheter oppover.

Politiet fikk inn første melding klokken 05.29.

Spredte seg til bygg

Nødetatene fikk første melding om at tre biler brant rett før halv seks, sier politiets operasjonsleder Lina Odden Lerhol.

De mistenker at brannene er påsatt.

– Melder hadde sett at det var noen som skal ha tent på bilene og løpt fra stedet. Brannen spredte seg raskt til flere biler og ett bygg.

Ifølge politiet har vitner sett tre ungdommer løpe fra stedet hvor fem biler brant.

Brannvesenet rykket ut med åtte biler.



– Brannvesenet er nå fremme på stedet med første brannbil. Vi har også flere på vei, da brannen fortsetter å spre seg, sa vaktkommandør Oli Nordli Johansen til NRK rundt 05.40.

Røykskader i flere leiligheter

Totalt 85 beboere i Sørligata 8 ble evakuert.

Kvart over seks meldte politiet at brannen var slukket.

Flere av de evakuerte kan ikke flytte hjem enda på grunn av røykskader i leilighetene.

– Per nå er det fire leiligheter som ikke er beboelige på adressen. Ti beboere har selv skaffet seg alternativ bosted, skriver politiet på Twitter.

Det røyk kraftig fra bygningen som brant i Sørligata.

Han forteller at det er relativt store skader på fasaden, men at brannen ikke har gått inn i selve bygget.

Det er ikke meldt om noen skadde i forbindelse med brannene.

Jakter gjerningspersoner

Fredag morgen snakker politiet med vitner, og undersøker om det er overvåkningskameraer i området.

De vil sette i gang med krimtekniske undersøkelser når åstedet er tilstrekkelig avkjølt.

Ingen er så langt pågrepet, og politiet ber nå om tips i saken.

– Vi har en vag beskrivelse av tre unge gutter som har løpt fra stedet. Hvis noen har sett noe, så ønsker vi å komme i kontakt med disse, sier politiets innsatsleder Svend Bjelland.