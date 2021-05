NRK har snakket med en jente som fikk mensen da hun var tolv år gammel. Smertene var nesten ikke til å holde ut, forteller hun.

Vi bruker ikke det ekte navnet hennes av hensyn til alderen hennes, men kaller henne Emma.

L L: Hei! Så fint at du vil fortelle 😊

Før du fikk p-piller, hvordan var det å ha mensen? Hvordan påvirket det hverdagen din?

Laila, NRK E E: Før jeg fikk p-piller hadde jeg veldig smertefulle blødninger og endte ofte opp med å kaste opp. Kunne noen ganger ikke stå oppreist.

13 år gammel fikk Emma p-piller for å dempe smertene og blødningene.

Hun er en av stadig flere unge jenter som får prevensjon på resept.

I 2020 fikk 2655 jenter i aldersgruppen 10-14 år resept på enten p-piller, p-stav eller p-sprøyte, viser nye tall fra Reseptregisteret.

Det er nesten dobbelt så mange som for fem år siden, da 1385 jenter fikk det.

Var hjemme fra skolen

Emma forteller at hun etter hvert nesten blødde konstant, og at smertene var intense. Smertestillende funket ikke noe særlig, skriver hun.

E E: Hverdagen min er nå mye enklere med p-piller jeg opplever nesten aldri smerter lenger og har mye mindre fravær på skolen.

Lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, tror økningen av 10-14-åringer som bruker p-piller skyldes at unge jenter tidligere får hjelp for menssmerter.

– Mange i gruppen 10–14 år bruker ikke prevensjon nødvendigvis for å hindre å bli gravide, men for hjelp mot kraftige menstruasjonsplager som smerter og blødninger. Hvis det er tilfelle, så er denne økningen veldig positiv, sier hun.

Aarvold tror mange unge jenter har slitt med menstruasjonsplager uten å få hjelp.

Det har tidligere vært en tradisjon på at man får høre at dette er noe alle jenter sliter med, og at man må bite tennene sammen, sier hun.

Trine Aarvold er lege hos Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Foto: Kai Myhre

– Vi trenger ikke å se på økningen som noe skummelt og negativt, men kanskje er det tegn på en positiv utvikling hvor vi anerkjenner at flere trenger hjelp for menstruasjonsplager.

Skeptiske foreldre

Emmas venner vet at hun bruker p-piller. Emma, som i dag er 14 år, sier noen av dem også sliter med menssmerter, men at de ikke får lov av foreldrene sine til å begynne på prevensjon.

E E: Noen av foreldrene mener de er for unge eller er redd de trenger dem for andre ting. Mens noen har bare ikke ille nok smerter til å få det på resept.

Emmas mamma er helsesykepleier.

Hun sier hun selv kastet bort mye tid i ungdomsårene på å slite med menssmerter og skulle ønske hun fikk hjelp da.

Derfor tok hun datteren med til legen da hun så hvor plaget hun var.

– Som mor og helsesykepleier har jeg tenkt at jeg skal gjøre mitt for at mine jenter ikke skal gå gjennom det samme. Jeg er åpen med dem om at mensen kan gjøre vondt, men ikke så vondt at man ikke kan ha en normal hverdag, sier moren.

Stor forskjell i alder

Norske jenter kommer i puberteten tidligere enn før. Faktisk viser nye norske data at pubertetsstart er seks måneder lavere enn det man trodd tidligere, 10,4 år for jenter og 11,7 år for gutter.

Helsesykepleier Camilla Rørtveit jobber på ungdomsskole og helsestasjon for ungdom.

Hun har merket at det kommer flere unge jenter og spør om prevensjon nå enn for fem år siden.

Helsesykepleier Camilla Rørtveit. Foto: Privat

Rørtveit påpeker at det er store forskjeller i aldersgruppen 10-14 år. Få har sex før de er 14, sier hun.

Helsesykepleieren tror det er flere unge som bruker prevensjon mot menssmerter i dag, fordi det har blitt mer opplysning og åpenhet rundt temaet.

– Jeg tenker at hvis det stemmer overens med erfaringen jeg har med hvorfor de bruker det, så er det en bra ting. Det er bra at jenter slipper å ha menssmerter når det finnes muligheter til å gi behandling.

Bivirkninger

Medianalder for når jenter får mensen for første gang, er 12,7 år i Norge.

Lege Trine Aarvold råder unge til å oppsøke helsepersonell dersom de ikke får gjort det de skal på grunn av menstruasjonssmerter og blødninger.

Foto: Caroline Utti / NRK

P-piller kan også som kjent komme med bivirkninger. Man kan få humørsvingninger, forverret migrene og økt risiko for blodpropp. Det er også påvist en liten økning i forekomsten av brystkreft hos p-pille-brukere, men økningen er liten, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

– Hormonell prevensjon kan gi bivirkninger, det må man alltid ta med i regnskapet. Men det er et regnskap som man må gjøre opp, og for mange er det å begynne på hormonell prevensjon veldig viktig for å kunne ha bedre livskvalitet, sier Aarvold.

Les også: