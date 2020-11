Flere anmeldelser etter brudd på koronaregler

Den ene festen var en bursdagsfest med over ti deltakere, og på den andre festen var det over 15 mennesker til stede.

– På bursdagsfesten vet jeg at både personen som arrangerte festen og de andre som var på den er anmeldt. På den andre er jeg usikker på om alle ble anmeldt eller bare den ansvarlige, sier operasjonsleder, Cathrine Sylju.

Det tredje forholdet som ble anmeldt var en mann som brøt karanteneplikten etter utenlandsopphold.

– Når det gjelder eventuell bøtelegging, er sakene sendt videre til statsadvokaten, og det er der det avgjøres om personene vil få bøter eller ikke, sier Sylju.

Hun legger til at sakene er høyt prioritert, blant annet for at det forhåpentligvis kan ha en preventiv effekt.

– Og politiet kommer til å prioritere å følge opp koronaregler denne helga.

Sosial nedstenging

Oslo kommune kom med enda strengere tiltak i kampen mot korona under fredagens pressekonferanse.

Sosiale møteplasser som treningssentre, kinoer, teatre, lekeland og lignende stenger.

Byrådet forbyr også alle innendørs arrangementer som finner sted utenfor private hjem. Dette inkluderer for eksempel bryllup og konfirmasjoner.

Samtidig innfører byrådet full skjenkestopp og avlyser alle arrangementer innendørs.

– Jeg vet at dette er tungt. Jeg vet at mange kommer til å bli fortvila, sinte og frustrerte, sa byrådslederen fredag ettermiddag.

De nye tiltakene vil gjelde fra og med tirsdag 10. november. De vil gjelde i tre uker i første omgang.

Alle smitteverntiltak som allerede gjelder videreføres.

Omfattende innstramminger