Elgen kalles «skogens konge». Det er gode grunner til det, den er Norges største pattedyr på land.

– Jeg har aldri sett noe liknende, og jeg har sett mye dyr opp gjennom min fotokarriere, sier fotograf Thomas Mørch.

Han snakker om den flekkete elgen som går rundt i Hallingdal.

Albinoelgen Albin ble for noen år siden en så stor kjendis at jaktlagene fredet ham. En hvit nasjonalskatt, som ble felt av en dansk jeger i 2011 som ikke hadde fått med seg «fredningen».

Nå har skogen fått en ny elg som skiller seg ut. Den er ikke helhvit, men flekkete.

Akkurat nå er det ikke så lett å oppdage den flekkete elgen. Han får det verre til våren. Foto: Thomas Mørch

– Mest opptatt av å spise

Mørch, som blant annet har laget et fotoskjul i Nesbyen hvor folk kan overnatte for å ta bilde av kongeørn, sier til Hallingdølen at han kastet seg rundt da han fikk et tips om den flekkete elgen i Hovet i Hol kommune.

– Jeg har en kamerat som driver med hest der oppe og elgen hadde gått på sommerbeitet hans i flere dager. Jeg reiste dit umiddelbart, for plutselig kunne han vært borte, sier Mørch til NRK.

Han tok med seg kikkerten, og det tok ikke lang tid før fotografen oppdaget elgoksen.

– Den var ikke særlig skvetten. Han var mest opptatt av å spise. Jeg ble sittende en stund, og han «godtok» meg. Jeg kunne sikkert gått nærmere, men jeg liker ikke presse dyrene når de er i sitt naturlige habitat og spiser, forteller Mørch.

Elg i Norge Ekspander/minimer faktaboks Det finnes ikke nøyaktige tall, men det finnes trolig et sted mellom 120.000 og 150.000 elg i Norge, skriver Rovdyrsenteret.

Elgen er verdens største hjortevilt og Norges største landpattedyr. De største hannelgene (oksene) kan veie opp mot 800 kilo.

Elgen har et påfallende, nesten forhistorisk utseende, med kort og kraftig kroppsbygning og lange og kraftige bein. Hals og nakke er kort og fyldig, skriver Store norske leksikon.

Ved fødselen er elgkalvene jevnt lyst brune eller rødbrune. Den brunlige fargen beholdes til de får den første mer grålige vinterpelsen i september/oktober. Vinterpelsen er tykkere og gråere enn sommerpelsen og skiftes igjen på tampen av våren, ifølge SNL.

Det er bare hanndyrene som har gevir.

Elgjakta er tradisjon flere steder i Norge, og ifølge Statistisk sentralbyrå felles det over 25.000 elg årlig.

Farlige flekker

På naturhistorisk museum sitter universitetslektor og zoolog Petter Bøckmann. Han har sett mye.

– Men dette har jeg aldri sett før, sier han til NRK.

Zoolog Petter Bøckmann har ikke sett en slik elg før. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Bøckmann forteller at flekkene skyldes piebaldisme.

– Dette er en genetisk mutasjon. Den er ganske vanlig hos en del tamme dyr, og kan faktisk også dukke opp hos mennesker. Det er mer sjeldent blant ville dyr, sier han.

For selv om pelsen kan se ut som god kamuflasje blant snø og trær nå, får elgen det verre når det hvite forsvinner.

– Bare vent til våren. Nesten alle dyr har den fargen de har for å unngå å bli mat for noen, og det gjelder særlig pattedyr, sier zoologen.

Selv om elgen går over til vinterpels, vil flekkene være de samme også når det blir mildere.

– Hvis du er ulv, går du ofte løs på det dyret du synes det ser ut som det er noe gærent med. Derfor er det en ulempe for dyrene å skille seg ut, sier Bøckmann.

Den flekkete elgen er trolig født i 2022. Foto: Thomas Mørch

– Feit som en gris

Piebaldisme skyldes en mutasjon som slår ut dannelsen av søstercellene til nervesystemet. Nerve- og hudsystem dannes fra samme celler, og hvis halvparten av dem ikke dannes med pigmenter – da ender du opp med slike tilfeller.

En annen person som har observert elgen er Jan Eira, som så den på vei til jobb før helga.

– Det ser jo ikke ut som en elg. Han er jo nesten feit som en gris, med mage som ei ku, sier Eira til Hallingdølen.

Mørch er glad elgen har spist seg opp, og håper den vil klare seg gjennom vinteren.

– Han er god og feit, og det så ut som han har det fint. Men det er klart, han er en raring, som gikk i ett med bjørketrær og snøen der.